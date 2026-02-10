Recta final de las inscripciones del Duatlón de Langa de Duero

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Duatlón de Langa de Duero se celebrará este sábado 14 de febrero, tomando el testigo del Duatlón de Soria en la temporada de competición autonómica y provincial. Lo hará en su tercera edición por todo lo alto, ya que vuelve a acoger el campeonato autonómico absoluto de duatlón sprint. Además, durante la jornada también se disputarán competiciones de menores. Las inscripciones están abiertas hasta este miércoles a las 23.59 horas, por lo que todos los interesados en participar deben formalizar su asistencia en las próximas horas a través de la web de la federación regional: www.triatloncastillayleon.com

La jornada comenzará precisamente con las pruebas de menores, con la salida a las 12 horas de los deportistas de categoría cadete. De nuevo, las inmediaciones del terreno de juego de Las Eras y el polideportivo de Langa serán los escenarios principales de la competición. Los cadetes recorrerán 1.800 metros iniciales a pie, 5 km sobre ruedas y 900 metros a pie. Posteriormente, irán discurriendo las salidas infantil (12.40 horas), alevín (13.10 horas), benjamín (13.35 horas), y prebenjamín (13.55 horas), todas ellas, con distancias adaptadas a las edades.

El campeonato autonómico absoluto, en el que también podrán competir los deportistas en edad juvenil, comenzará a las 16 horas en el caso masculino, y dos minutos después, en la cita femenina. Las distancias que deberán afrontar los corredores es de 5 kilómetros de carrera a pie en dos vueltas, 20 kilómetros de ciclismo (también en dos vueltas), y un último giro de 2,5 kilómetros de carrera a pie.

El Duatlón de Langa de Duero absoluto discurre en su carrera a pie por una zona paralela al río Duero, mientras que el segmento ciclista discurre por la antigua N-122. En ambos casos, los recorridos son predominantemente llanos, sin dificultades y propicios para una prueba rápida, vertiginosa y espectacular.

Cabe destacar que la prueba pone en juego puntos para los ranking autonómicos de duatlón de todas las categorías, desde los menores (infantil, cadete y juvenil), pasando por la élite y las nuevas categorías que en 2026 también tendrán su propia clasificación, como juniors, sub 23, veteranos I, veteranos II, veteranos III y veteranos IV.