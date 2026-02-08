Marina Muñoz y Jarno Pousada ganan en Soria el segundo y último clasificatorio para el Nacional de Duatlón

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Marina Muñoz, de Deporama Triatlón Soriano; y Jarno Pousada, de Cidade de Lugo Fluvial, se impusieron en el Duatlón de Soria, segundo y último clasificatorio para el Campeonato de España de Duatlón 2026 que se celebrará en unas semanas en Cáceres. Además de las carreras élite se disputaron pruebas de promoción en otras categorías y el Campeonato territorial juvenil de Castilla y León, superando la cifra de 250 participantes.

Marina Muñoz se impuso en el Duatlón de Soria 2026 con un tiempo de 1:04:39, superando a María Tenorio, de Diablillos de Rivas, con un registro de 1:06:11, y a Lucía Gracia, de Stadium Casablanca Mapei, tercera clasificada a dos segundos de la segunda plaza, con 1:06:13. El cuarto lugar era para Andrea Trigo, del Deportivo Delikia; y Amanda García, de Deporama Triatlón Soriano.

En la categoría masculina el triunfo era para Jarno Pousada, con un tiempo de 54:28; seguido por Andrés Hilario, del Triatlón Albacete Res, en 54:32; y Alejandro Pla, de Diablillos de Rivas, en 54:36. La cuarta plaza era para Roc Bellostas, del Katoa Barcelona; y la quinta para Alfonso Izquierdo, de Deporama Triatlón Soriano.