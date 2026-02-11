El C.A. Numancia recibe al colista, Valladolid, con el objetivo de coger aire

Felician Farcas será uno de los jugadores del equipo soriano este fin de semana.HDS

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Círculo Amistad Numancia disputa la novena jornada de la Liga Nacional de Primera División en casa frente al Club Billar Valladolid, en un encuentro determinante para el futuro inmediato del equipo soriano. El partido se celebra este sábado día 14 en doble turno, a las 12.00 y 16.30 horas, en la sede del club, ubicada en el Casino.

Cartel de la jornada de competición de este domingo.HDS

El conjunto soriano llega sexto clasificado, empatado a puntos —totales y parciales— con Palma B, séptimo en la tabla, al que supera únicamente por el promedio. Esa posición marca el descenso, una zona en la que ha estado instalado desde el inicio de temporada el conjunto pucelano, que todavía no ha logrado puntuar.

Sobre el papel, el choque aparece como el más accesible del curso para los sorianos, aunque el equipo es consciente de que no puede relajarse. Una jornada más no podrá alinear a su cuarteto titular. El líder de la clasificación individual de Primera División, Carlos Cortés, encabezará el equipo acompañado por Rafael Soto, Pedro Camarero y Eduardo Molina o Felician Farcas. La cuarta plaza se decidirá en las horas previas en función del rendimiento ofrecido en los entrenamientos.

Clasificación de la Liga Nacional de Primera División de Billar.HDS.

El encuentro podrá seguirse a través del canal oficial de YouTube del club, aunque la entrada es gratuita para quienes deseen acudir al Casino y apoyar a un equipo que afronta un partido vital para mantenerse fuera de los puestos de descenso.