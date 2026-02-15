El Calasanz empata sin goles en el norte de Burgos y se coloca líder en solitario

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Calasanz empató sin goles en la cancha del Villarcayo Nela en encuentro correspondiente a la décimo séptima jornada del Grupo A de la Regional Aficionados que tuvo que ser suspendido a mediados de febrero. Con este resultado el equipo soriano se coloca líder en solitario con un punto de ventaja.

La primera parte fue igualada y con pocas ocasiones. La más clara de la primera parte fue de los locales con un remate de cabeza que se fue alto. En la reanudación salió más centrado el equipo calansancio, con más dominio en el sentido del juego, con salidas a la contra que el rival cortó con faltas. Los sorianos, ante un rival que en el 67 se quedaba con uno menos por una entrada peligrosa, gozaron de cuatro ocasiones claras pero sin afinar ante la meta rival apretando hasta el final para buscar la victoria pero sin encontrar el premio deseado.

Por otra parte, en la Regional de Aragón, al A.D. Ólvega se imponía por 2-0 en El Moral a la A.D. El Bayo en un compromiso que los sorianos encarrilaban en el minuto 19 con un gol de Kevin Joel. Ya en la reanudación el Christian Jiménez anotaba el segundo.