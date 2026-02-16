Enrique López y Paula Jiménez gana el campeonato social del CES en Santa Inés

Uno de los participantes durante el descenso de Punto de Nieve Santa Inés.CENTRO EXCURSIONISTA SORIANO

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Centro Excursionista Soriano celebró este domingo el Campeonato Social de Santa Inés, una cita que no se disputaba desde hacía nueve años y que reunió a más de un centenar de participantes con edades comprendidas entre los 5 y los 83 años en el Punto de Nieve.

La jornada comenzó con condiciones meteorológicas adversas, que marcaron especialmente la salida de los esquiadores más jóvenes, encargados de inaugurar la competición. Pese a las dificultades iniciales, demostraron su determinación y buen nivel sobre la nieve.

Con el avance de la mañana, el tiempo mejoró, lo que permitió el normal desarrollo de la prueba en un gran ambiente deportivo y sin incidentes. Los participantes pudieron disfrutar de una divertida jornada de esquí en el Punto de Nieve de Santa Inés, que presentó una nieve en excelentes condiciones.

El podio del femenino absoluto dejó como vencedora a Paula Jiménez Bezares (37:54), seguida por Carlota Rumbao Carús (41:00) y Mónica del Hoyo Sanz (42:59). En categoría absoluta masculina el ganador fue Enrique López Calvín (33:59), que se impuso a Sergio Fernández Barranco (34:34) y a José Pedro Gonzalo Delso (35:00).

Desde el club soriano se agradece la implicación en la celebración del campeonato y otro tipo de actividades. Igualmente, el Centro Excursionista Soriano mostró su reconocimiento al conjunto de trabajadores del Punto de Nieve de Santa Inés por su colaboración y apoyo en la organización del campeonato.