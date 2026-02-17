El torneo de la Six Darts Internationals Series se traslada al campo de José Andrés Diago

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El torneo de las Six Darts Internationals Series se disputará finalmente el próximo 28 de febrero en Soria, aunque en una ubicación distinta a la prevista inicialmente. El evento se trasladará al campo José Andrés Diago, después de que el estadio de Los Pajaritos continúe, a día de hoy, sin estar disponible para la práctica deportiva como consecuencia de las condiciones meteorológicas de las últimas semanas.

La organización de la competición concedió al club un pequeño margen para intentar mantener la sede en la ciudad, y durante estos días se han explorado distintas opciones con ese objetivo.

La solución ha sido posible gracias a la colaboración del Club Deportivo Calasanz, cuyos responsables han mostrado una gran disposición para facilitar la instalación durante toda la jornada del sábado, reorganizando parte de su programación deportiva. Este gesto permitirá que el torneo pueda celebrarse sin que Soria pierda la oportunidad de acoger una cita de estas características.

El traslado tendrá un impacto organizativo mínimo, ya que ambas instalaciones se encuentran a escasa distancia, lo que facilita la logística. Además, el touch rugby, por sus características, no requiere la instalación de porterías ni adaptaciones permanentes sobre el terreno de juego, lo que simplifica notablemente el cambio de ubicación.

La celebración de este torneo responde a la voluntad de seguir trayendo a la ciudad actividades y competiciones diferentes, ampliando el abanico deportivo y contribuyendo, desde distintas disciplinas, a dar contenido real a un lema tan repetido como “Soria, ciudad del deporte”. Esa ha sido siempre la línea de trabajo del club: sumar, abrir espacios y generar actividad que beneficie al conjunto del deporte soriano, más allá de los intereses propios de una sola entidad.

Las últimas semanas, sin embargo, han puesto de manifiesto hasta qué punto la situación era compleja. La Escuela Caja Rural de Rugby ha visto alterada su actividad habitual y el club tras la jornada de hoy martes, comunicará a la Federación Aragonesa de Rugby que los partidos previstos para este fin de semana frente a Ibero Rugby, correspondientes al último encuentro de liga regular en casa y decisivos para el acceso al playoff del equipo sénior masculino, no podrán disputarse en Soria al no poder utilizarse la instalación en la que estaban programados.

A día de hoy, y a falta de cualquier comunicación en sentido contrario, la planificación deportiva del club se está realizando partiendo de la base de que dicha instalación continuará sin estar disponible durante el próximo fin de semana.

La evolución de estas semanas, con entrenamientos alterados, escuelas sin normalidad y partidos oficiales afectados, refleja que la preocupación mostrada por el club no respondía a hipótesis ni a escenarios teóricos, sino a consecuencias deportivas reales que finalmente se han producido.

Pese a que la situación general del club sigue siendo compleja en cuanto a instalaciones y planificación deportiva, se ha podido encontrar una solución concreta para que el 28 de febrero Soria pueda disfrutar de una jornada de las Six Darts Internationals Series, en un torneo que reunirá a equipos y jugadores en una modalidad dinámica y en pleno crecimiento. Desde el club se quiere reiterar el agradecimiento al Club Deportivo Calasanz por su comprensión y disposición para hacer posible esta alternativa, que ha permitido mantener el torneo en la ciudad y evitar la pérdida de una cita deportiva de estas características.