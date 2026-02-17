El Balonmano Soria cae a la plaza de promoción por no bajar

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El Balonmano Soria perdía un punto en A Coruña en el último suspiro y ello, junto con la victoria de Base Oviedo en Zaragoza, le hacía caer a la plaza de promoción por no bajara Primera Nacional. Pero queda mucha Liga y los sorianos tienen en su mano conseguir la permanencia en una zona baja de la clasificación que está muy apretada. El sábado llega al San Andrés el líder, Cajasol de Sevilla, y los de Oriol Castellarnau no renuncian a dar la sorpresa.

La pelea por la salvación está en un pañuelo y si de la ecuación se quita a Alcobendas, que la pasada jornada lograba sus primeros puntos al vencer a San Pablo Burgos, la batalla está entre Trops Málaga, Contazara Zaragoza, Balonmano Soria, Base Oviedo y Club Cisne. Este último equipo se ha medido de lleno en la lucha por no perder la categoría ya que con 15 puntos sólo tiene tres de margen sobre las posiciones de descenso.

La jornada 21, además del Balonmano Soria-Cajasol Sevilla, tiene otros encuentros muy interesantes para la suerte de los sorianos en la presente campaña. Así, Trops Málaga recibirá a Contazara Zaragoza en un choque por todo lo bajo, Base Oviedo recibe a Alcobendas y Club Cisne a Sagunto, segundo en la tabla.