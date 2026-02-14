El BM Soria muere en la orilla

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Hay finales dolorosos y el vivido por el Club Balonmano Soria esta tarde en La Coruña ha sido uno de ellos. El equipo de Oriol Castellarnau ha perdido por 30-29 ante Oar La Coruña en un encuentro que ha llegado muy igualado al final y donde los amarillos han visto como perdían el partido desde los siete metros con el tiempo ya finalizado.

El BM Soria regresa de vacío desde La Coruña en un encuentro en el que fue de menos a más, mostrando una gran fortaleza mental para meterse en un partido que, mediada la segunda parte, parecía perdido. Y es que el conjunto local fue superior en la primera parte y poco a poco fue aumentando su renta en el marcador para irse al descanso con un 15-10 a favor.

En la reanudación la cosa se puso aún peor ya que los de Oriol Castellarnau llegaron a perder de seis goles, 22-16, en el 38. A partir de ahí reaccionó el equipo, apretó en defensa y ello le permitió llegar con vida a los minutos finales de partido. Con mucha vida.

En los últimos diez minutos los de Castellarnau estaban en el choque, 26-25 en el minuto 53. En ese tramo final hubo intercambio de goles, fue un final trepidante en el que los amarillos, con 28 iguales, tuvieron un ataque ponerse por delante en el marcador. Un ataque que se acabó marrando y los locales se ponían 29-28 con 25 segundos en juego.

Oriol Castellarnau pidió tiempo muerto para ese último ataque y la acción daba sus frutos ya que, Gavilanes, en el extremo empataba a 29. Quedaban nueve segundos de partido. En ese último ataque local, y con el tiempo ya cumplido, los colegiado pitaban siete metros en contra de los amarillos por una defensa interior, y en esa pena máxima el OAR La Coruña se llevaba el choque para mayor varapalo de un equipo soriano que mereció un resultados positivo en su visita a Galicia.