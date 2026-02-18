El CES abre el plazo de inscripción para la excursión a Piau Engaly y Saint Lary

El CES abre el plazo de inscripción para un viaje al pirineo francés.CENTRO EXCURSIONISTA SORIANO

El Centro Excursionista soriano abre el plazo de inscripción para la excursión a la estación de esquí de Piau Engely y Saint Lary, en el pirineo francés, que tendrá lugar del 27 de febrero al 1 de marzo.

Las inscripciones se realizarán en la sede del club (C/ Francisco de Barrionuevo 8 bajo), a partir de las 16.30 horas de hoy, miércoles 18 de febrero. De no completarse las plazas disponibles, los interesados podrían inscribirse al día siguiente en Rótulos Pascual (AV. Valladolid, 33) en horario comercial.

Cartel de la excursión del CES al pirineo francés.CES

El club soriano celebró el pasado fin de semana en Santa Inés su Campeonato Social en el Punto de Nieve, una cita que congregó a más de 100 participantes. La próxima cita competitiva del club soriano será en Formigal del 13 al 15 de marzo.