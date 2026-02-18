El Ayuntamiento de Sevilla rinde homenaje a Abel Antón con un circuito que llevará su nombre

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Sevilla va a homenajear a Abel Antón creando un circuito de 12 kilómetros junto al río Guadalquivir, con el que atleta será recordado para siempre en la ciudad que se proclamó campeón del mundo de maratón en el Campeonato Mundial de Atletismo de 1999.

Con este circuito de 12 kilómetros, entre ida y vuelta, entre la Torre del Oro y el Huevo de Colón, “rendimos homenaje a uno de los más grandes atletas que ha dado España y que se coronó en Sevilla al proclamarse campeón del mundo, en una ciudad que ama el deporte en general y el atletismo en particular”, ha señalado el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz.

El alcalde ha añadido que “queremos hacer del río Guadalquivir el gran centro deportivo de Sevilla al aire libre en Sevilla, un lugar privilegiado donde practicar cada uno su deporte favorito. Pocos lugares habrá más bonitos para correr que por este circuito, un recorrido en torno al río al que a diario se acercan miles de sevillanos a correr, andar, montar en bicicleta o practicar remo o piragüismo.

El circuito tendrá marcados los puntos kilómetros entre la Torre del Oro y el Huevo de Colón para servir de guía a los deportistas que realicen este itinerario que entre ida y vuelta será de 12 kilómetros.