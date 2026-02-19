Caja Rural de Soria y el Río Duero renuevan su convenio de colaboración

Apretón de manos de Carlos Martínez y Juan José Delgado en la renovación del acuerdo entre Caja Rural y Río Duero.HDS

Caja Rural de Soria y el Club Voleibol Río Duero de Soria han formalizado la firma de un nuevo convenio de colaboración, reforzando su compromiso conjunto con el deporte y con la sociedad soriana.

El acto de la firma contó con la presencia del presidente de Caja Rural de Soria, Carlos Martínez, y de Juan José Delgado Soto, miembro de la Junta Directiva del Club Voleibol Río Duero de Soria, en representación de la entidad deportiva.

Mediante este acuerdo, Caja Rural de Soria continuará apoyando la actividad del club tanto en su equipo de Superliga como en la academia de formación y en los distintos eventos deportivos y sociales que organiza la entidad a lo largo de la temporada.

La renovación de este convenio se enmarca dentro de la política de Responsabilidad Social Corporativa de Caja Rural de Soria, orientada a generar un impacto social en la provincia de Soria. El respaldo al voleibol contribuye al impulso a la promoción de hábitos de vida saludables y a la creación de espacios de encuentro que fortalecen el tejido social de la provincia.

El apoyo al deporte constituye una de las señas de identidad de Caja Rural de Soria, una línea de actuación constante a lo largo de los años que refleja su compromiso con las personas y el desarrollo social de la provincia.