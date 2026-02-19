El Moreno Sáez de Primera y el Cañada Real Sporting de Segunda juegan el sábado a la vez en Los Pajaritos

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Por primera vez en la presente temporada, los dos equipos más representativos del Sporting Santo Domingo van a disputar de forma simultánea sus respectivos partidos oficiales. El Moreno Sáez Sporting -flamante líder de la Primera División Masculina- dará un paso de gigante hacia la Fase de Ascenso a Superliga 2 si derrota al Club Voleibol Oleiros de La Coruña en un choque previsto para el sábado, a las 16:00 horas, en el Polideportivo de Los Pajaritos. A la misma hora, y en la misma instalación, el Cañada Real Sporting Santo Domingo de la Segunda División Femenina se mide al Club Voleibol Burgos. El cuadro masculino comanda la clasificación, con 46 puntos y cinco de ventaja sobre el CyL Palencia 2026. Y la escuadra femenina es segunda, con 20 puntos y pocas opciones de ascender a la primera posición.

El Moreno Sáez Sporting ha ganado quince de los dieciocho partidos que ha disputado hasta ahora y tendrá matemáticamente garantizada su presencia en la Fase de Ascenso a Superliga 2 si suma cinco puntos más. De ahí que, si el equipo dirigido por Álvaro Hernández y Alejandro Vinuesa vence el sábado por 3-0 ó 3-1, sólo necesitará ganar uno de sus tres últimos partidos para lograr el objetivo con el que inició la temporada. Los sorianos ya doblegaron al Club Voleibol Oleiros en el partido de la primera vuelta por 1-3 y han ganado por 3-0 tres de los cuatro partidos disputados en este 2026 en el Polideportivo de Los Pajaritos, donde perdieron, contra todo pronóstico, por 2-3 ante el Club Voleibol Haris. La Fase de Ascenso a Superliga 2 se jugará del 24 al 26 del próximo mes de abril.

El Cañada Real Sporting Santo Domingo recibe al Club Voleibol Burgos en su mejor momento de la temporada. La escuadra entrenada por Juan Ignacio Osuna sólo ha sido derrotada por el líder -el Maristas La Inmaculada de Valladolid- en las nueve últimas jornadas y está a un paso de garantizarse que terminará la liga regular en la segunda posición, que es en la que ahora mismo se encuentra, con 20 puntos. El líder sólo ha sufrido una derrota en todo el curso -por 3-2 en Soria ante el Cañada Real Sporting Santo Domingo- y suma 25 puntos. Los cuatro primeros del Grupo B de la Segunda División Femenina jugarán ante los mejores del Grupo A las eliminatorias de cuartos de final, cuyo inicio está previsto para el próximo 15 de marzo. Sólo los dos primeros disputarán la Fase de Ascenso a Primera División.