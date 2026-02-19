Iván Romeo se coloca líder de la Vuelta a Andalucía tras ganar la segunda etapa

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Iván Romeo, corredor con raíces sorianas, es el nuevo líder de la Vuelta a Andalucía después de ganar la segunda de las etapas celebrada este jueves entre Torrox y Otura en la provincia de Granada, donde hace unos meses se proclamaba campeón de España.

El ciclista de Movistar Team se impuso en una etapa explosiva, de sólo 138 kilómetros entre Torrox-Costa y Otura, con una subida al puerto de la Cabra (1ª categoría) que lo rompió todo y en la que los ciclistas tuvieron que afrontar 70 últimos kilómetros rompepiernas, con un trazado de sube y baja que picaba hacia arriba en el tramo final después de haber ascendido el último puerto a apenas 20 kilómetros de la meta.

Romeo empleó 3 horas, 27 minutos y 12 segundos para apuntarse una etapa en la que sacó en meta 7 segundos al noruego Andreas Leknessund, del Uno-X Mobility, y 54 al que hasta hace dos años fuera uno de los referentes del Movistar, un Alex Aranburu que ahora milita en el Cofidis.