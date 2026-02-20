Heraldo-Diario de Soria

La Diputación incrementa hasta 33.000 euros su apoyo a la Federación de Triatlón de Castilla y León

Incremento de 10.000 euros con respecto a la última anualidad

Renovado el convenio de colaboración de la Diputación con la Territorial de triatlón.HDS

La Diputación de Soria ha aumentado su apoyo a la Federación de Traitlón de Castilla y León hasta los 33.000 euros, frente a los 23.000 euros de la última anualidad, reforzando así su compromiso con el deporte popular y de alto nivel.

Esta ayuda económica permitirá respaldar la celebración de cuatro citas destacadas del calendario autonómico y nacional en distintos municipios sorianos:

· Duatlón de Soria – Clasificatorio para el Campeonato de España de Duatlón y Campeonato de Castilla y León Juvenil (Soria, 8 de febrero de 2026).

· III Duatlón Sprint de Langa de Duero (Langa de Duero, 14 de febrero de 2026).

· VII Duatlón Estándar de Navaleno, Campeonato de Castilla y León (Navaleno, 21 de marzo de 2026).

· Campeonato de España de Duatlón y Triatlón Gravel (Vinuesa, 7 de junio de 2026).

Para ello, el presidente de la Diputación, Benito Serrano, y el diputado de Deportes, Sergio Frías, se han reunido con el secretario de la Federación, Héctor Perales, para rubricar un año más el convenio de colaboración entre la institución provincial y la Federación. Esta firma pone en valor el crecimiento que están experimentando estas competiciones y el impacto que generan en el territorio.

La Federación de Triatlón de Castilla y León es la entidad responsable de organizar y coordinar un calendario amplio de pruebas deportivas que se reparten por toda la comunidad, con cerca de medio centenar de competiciones, entre duatlones, triatlones y pentatlones, a lo largo del año.

Estas pruebas no solo permiten la participación de deportistas de todas las edades y niveles, sino que también sirven como escaparate para municipios de Soria, atrayendo a participantes y acompañantes de diferentes puntos de España y contribuyendo al turismo deportivo.

Además, la federación trabaja de forma activa en la promoción y formación deportiva, impulsando escuelas de triatlón para jóvenes, fomentando la participación desde categorías infantiles hasta veteranas y promoviendo la práctica deportiva como estilo de vida saludable. Esta labor, junto a la celebración de eventos de carácter nacional, refuerza el papel de la provincia como destino preferente para el deporte en el medio natural.

El convenio también integra una dimensión turística: la Federación da visibilidad a la marca y a los recursos de Soria en toda la publicidad vinculada a las competiciones es, de cartelería hasta presencia en medios y redes, potenciando así la marca “Soria, puro oxígeno” y promoviendo los atractivos naturales y culturales de la provincia.

Con este acuerdo, la Diputación de Soria no solo reafirma su apoyo a los valores del deporte y su federación, sino también su apuesta por atraer eventos de relevancia nacional, dinamizar la economía local y situar a Soria en el mapa del turismo activo y de naturaleza a través de la fuerza del deporte.

