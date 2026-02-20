El Almazán quiere echarle una mano al Numancia B ganando al Mojados

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Jornada 23 de Liga en Tercera Federación en la que la Sociedad Deportiva Almazán quiere seguir sumando ganando al Mojados y de paso echarle una mano al Numancia B en su pelea por la permanencia en la categoría. El Mojados es un rival directo de un filial que este fin de semana tiene un encuentro complicado recibiendo en la Ciudad Deportiva a un buen equipo como es el Atlético Mansillés.

El Almazán busca reencontrarse con la victoria este domingo desde las 16.30 horas en su visita al campo del Mojados, uno de los conjuntos de la zona baja de la clasificación que necesita sumar de tres en tres de cara a una permanencia que Tercera que esta temporada va a estar muy cara.

El equipo de Pablo Ayuso no podía dar continuidad a su racha de victorias y vio como el Mirandés B empataba en La Arboleda y cortaba su trayectoria alcista. Los triunfos ante Becerril y especialmente el logrado frente al Palencia dieron alas a un equipo adnamantino que lucha con su irregularidad. El filial mirandesista frenaba un Almazán que ahora se quiere resarcir venciendo al Mojados.

Una victoria con la que ayudaría al Numancia B en la carrera de los rojillos por conseguir la continuidad en la categoría. Los dos equipos sorianos de Tercera saldrían beneficiados en un duelo en el que hay más que tres puntos en juego.

Pero la ayuda del Almazán de poco valdría si el Numancia B no es capaz de vencer como local al Atlético Mansillés en un enfrentamiento que tendrá lugar el domingo desde las 16.30 horas. El conjunto entrenado por Fredy Vera se ha hecho fuerte en casa ganando los tres últimos partidos, pero el pasado fin de semana no tenía opciones en su visita al feudo del Atlético Tordesillas, líder de la categoría.

El filial ha ganado sus tres últimos partidos como local ante Júpiter Leonés (2-1), Unionistas de Salamanca (2-0) y Palencia Cristo Atlético (1-0) y ahora quiere dar continuida a esta buena racha como local superando al conjunto leonés de Mansilla de las Mulas. Los partidos en Soria se antojan fundamentales para el reto de los numantinos de no perder la categoría. Ganar al Atlético Mansillés es vital para que las distancias con la salvación no se incrementen.