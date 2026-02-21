Al San José se le escapa la victoria ante el Salamanca en la recta final del partido (1-1)

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Al San José Femenino se le escapó la victoria ante el Salamanca en la recta final del partido de la jornada decimoséptima de la Tercera Federación y se tuvo que confirmar con el empate a uno cuando ya casi se saboreaban los tres puntos. Una igualada ante un conjunto charro que es el segundo clasificado.

Elia adelantaba a las sorianas en el minuto 38 de encuentro y con 1-0 se llegaba al tiempo de descanso. Ya en la segunda parte, el Salamanca buscó el empate desde el primer minuto de la reanudación, aunque se encontró con un San José seguro en defensa. Las chicas de Hugo Palomar aguantaban las llegadas visitantes, pero sólo a falta de siete minutos para el final llegaba el que a la postre sería el definitivo 1-1. Naiara iba a ser la goleadora salmantina.

La Tercera Federación descansa el próximo fin de semana y la competición se reanudará el 8 de marzo con el compromiso del San José ante el Parquesol de Valladolid. Una buena oportunidad para que las soriana se reencuentren con las victorias al recibir a un conjunto pucelano que es penúltimo en la clasificación.