Derrota del Balonmano Soria ante el líder (25-31)

Los pronósticos de la jornada 21 se cumplieron en el Pabellón del San Andrés y el Balonmano Soria caía derrotado por 25-31 ante Cajasol Sevilla, líder sólido en la División de Honor Plata. Los de Oriol Castellarnau se mostraron muy voluntariosos, pero no tuvieron opciones en la segunda parte ante el que tal vez es el mejor conjunto de la categoría.

Es la segunda derrota seguida para los amarillos después de la sufrida en la cancha de OAR La Coruña. Esta racha negativa de resultados la espera cerrar el Balonmano Soria ganando el próximo domingo en la pista del Contazara Zaragoza, un encuentro que comenzará a las 12.30 horas y en el que está en juego la permanencia en Plata.

Contazara Zaragoza es un rival directo de los sorianos en su pelea por continuar una temporada más en la categoría. Los aragoneses ganaron en Málaga y Base Oviedo también se impuso a Alcobendas para dejar al Balonmano Soria en zona de descenso directo.