El líder Calasanz se deja dos puntos ante el Golmayo Camaretas (1-1)

El líder Calasanz se dejó escapar la victoria en el derbi soriano ante el Golmayo Camaretas y se tuvo que conformar con el empate a uno que le deja con un punto de ventaja sobre el Internacional Vista Alegre, que remontaba y ganaba 2-3 en El Burgo de Osma ante el Sporting Uxama.

El Calasanz arrancó con fuerza el encuentro y a los cuatro minutos Alejandro estrellaba un balón en la madera. Los de Fran Valero llevaron la iniciativa en una primera parte en la que el conjunto visitante se supo defender con orden. Al descanso se llegaba sin goles y todo quedaba abierto para la segunda parte.

El Calasanz buscaba el gol y el premio llegaba en el minuto 65 con el tanto de cabeza de Diego Mateo al rematar un gran centro con la izquierda de Edu. A los capitalinos se les ponía de cara el partido, pero el Golmayo Camaretas no arrojó la toalla y en una contra Kevin Mena lograba la igualada cuando sólo restaban siete minutos para el final. El Calasanz se fue con todo a por el triunfo pero el marcador ya no se iba a mover.

El Vista Alegre se coloca a un punto de los sorianos en lo más alto de la tabla tras la espectacular remontada en El Burgo de Osma ante el Uxama para acabar ganando 2-3. En el minuto 89 ganaban los burgenses por 2-1 y en el último minuto del tiempo reglamentario los busgaleses marcaban dos goles para llevarse el triunfo de la localidad soriana. Una derrota que complica un poco más la salvación del Uxama.