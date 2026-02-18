El Calasanz es más líder al sumar tres puntos en los despachos por "alineación indebida" del Turégano

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Calasanz es más líder de la Primera División Regional de Aficionados después de que el Comité de Competición de la Federación de Castilla y León de Fútbol le diera la razón en su recurso por "alineación indebida" del Turégano CF en el partido de la decimonovena jornada que ambos equipos disputaron el pasado 7 de febrero. Un enfrentamiento que acabó con empate a uno y que el órgano federativo da por ganado a los sorianos por 0-3 al entender que los segovianos incumplieron la normativa de contar en el banquillo con un portero reserva entre los seis suplentes. El Turégano tiene ahora un plazo de diez días para recurrir ante Apelación.

La nueva normativa contempla que los equipos podrán tener seis suplentes si uno de ellos es el portero reserva y para hacer uso de este derecho, "el arquero reserva ha de identificarse como tal en la introducción de la alineación por parte del delegado". El portero suplente, en caso de efectuarse su incorporación al terreno de juego, "sólo y exclusivamente puede actuar como portero, nunca como futbolista”. Los equipos tienen la opción de tener sólo cinco suplentes y en este caso el reglamento no obliga a que uno de ellos sea reflejado en el acta como guardameta.

El Turégano, que económicamente también ha sido sancionado con 1.000 euros de multa, no respetó la nueva normativa del artículo 192 en el choque del pasado 7 de febrero al contar en el banquillo con seis efectivos y ninguno de ellos fue identificado como portero suplente.

"Consideramos que el Turégano CF ha incurrido en alineación indebida porque infringió la normativa reglamentaria en lo concerniente a la inscripción de futbolistas en los partidos, en concreto del número de suplentes incluidos en acta y las condiciones que han de cumplir, y dado que tal infracción se califica como alineación indebida expresamente por el artículo 192.2 del Reglamento General", expresaba Competición. El órgano federativo acordaba "declarar vencedor del partido Turégano CF-CD Calasanz al CD Calasanz por el resultado cero goles a tres (0-3), descontar tres puntos de su clasificación al Turégano CF e imponerle multa accesoria en cuantía de mil euros (1000,-€) (Arts. 192.2 del Reglamento General de la RFCYLF y 33 de su Código Disciplinario)".

Esta resolución consolida al Calasanz en el liderato de la Primera División Regional de Aficionados con 42 puntos, tres más que el Vista Alegre que es segundo con 39. El Briviesca es tercer clasificado con 38 puntos y a la cuarta plaza ha caído el Turégano con 35 puntos. Ya en la quinta posición aparece el San José con 34 puntos. Hay que recordar que sólo el primer clasificado asciende directamente a Tercera Federación. El segundo y el tercer clasificado juegan el play off de ascenso.

La Primera División Regional descansaba el pasado fin de semana y el próximo retomará la competición. El Calasanz recibe el domingo a las 17.15 al Golmayo Camaretas en un nuevo derbi soriano de la categoría. El San José juega el sábado, desde las 18.15 horas en el campo del Capiscol y el Sporting Uxama recibe el domingo, a partir de las 16.45 horas, al Vista Alegre.