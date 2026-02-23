Javier Sainz, ganador scratch de la fase local del XXXII Gran Premio Junta de Castilla y León

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Javier Sainz fue el ganador scratch de la fase local del XXXII Gran Premio Junta de Castilla y León, disputado este sábado en las instalaciones del Club de Golf Soria, un torneo en el que Saúl Fernández y Gloria Martínez fueron los vencedores en hándicap.

El campeonato, el primero celebrado este año en el campo soriano, se disputó bajo la modalidad de juego Stableford Individual a 18 hoyos, con una categoría única tanto para damas como para caballeros. En el apartado masculino, en scratch se impuso Javier Sainz por delante de Gonzalo Álvarez, que fue segundo, mientras que en hándicap, el mejor fue Saúl Fernández seguido de Juan Vives. En hándicap damas, victoria para Gloria Martínez, con ⁠Carmen Ayllón en la segunda posición. Por último, en la categoría Promoción, el mejor fue César García.

El torneo, que contaba con la colaboración de la Federación de Golf de Castilla y León y de la Diputación de Soria, era clasificatorio para la final, programada para el 21 de marzo en el campo salmantino de La Valmuza.