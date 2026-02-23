El soriano Luis Manuel Ramírez, cuarto en el Nacional de lanzamiento de disco

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Gran actuación de los lanzadores de Castilla y León en el Campeonato de España de lanzamientos largos de invierno, celebrado este fin de semana en Castellón. Un total de nueve medallas (2 oros, 1 plata y 6 bronces), además de sumar 25 puestos de finalistas para los 32 atletas de nuestra Comunidad que tomaron parte.

El vallisoletano Diego Casas volvió a ser el de las grandes citas. En su primera gran competición esta temporada, se hizo con el título en el disco absoluto, con un mejor lanzamiento de 64,84, que suponía récord del campeonato y mínima de la RFEA para el Europeo de Birmingham. En ese mismo concurso, el soriano Luis Manuel Ramírez fue cuarto, con una mejor marca de 55,60. Mientras, en la competición femenina, la vallisoletana Raquel Villa terminó quinta, con 46,48, y la soriana Marina Clavijo terminó séptima, con 44,17.

En la categoría sub-20 llegó el segundo oro nacional, en este caso con el palentino Yeray Royuela. El discóbolo del Puentecillas hizo un mejor lanzamiento 54,17 en su primer intento, lo que suponía mejor marca personal. En esta misma prueba, el también palentino Víctor Melgar fue cuarto, con una mejor marca personal de 43,75. Además, el burgalés del Aranda Granja de Chico, Mario de las Heras, terminó séptimo con un lanzamiento de 40,71, mientras que en el concurso femenino la vallisoletana Nerea López terminó quinta, con una mejor marca de la temporada de 43,05.

Medalla de plata para Héctor Vicente en la jabalina sub-16. El salmantino de La Armuña se hizo con el segundo puesto con una mejor marca personal de de 49,80. Una medalla que sumar al bronce conseguido por la leonesa Nerea Fernández (ULe Sprint) en la competición femenina, con una mejor marca de 42,20.

La segunda medalla de bronce nos devuelve de nuevo al disco, pero en categoría sub-16. El palentino del Puentecillas, Mario Fernández, se hizo con el tercer puesto del podio con una marca de 49,25. En esta misma competición, el salmantino Nicolás Muñoz (Bejarano) terminó sexto, con 44,09.

En el concurso de Martillo, y dentro de los sub-20, la vallisoletana Laura Val se colgó el bronce con una mejor marca de 49,14. Mientras, en el concurso absoluto masculino, el segoviano Jaime Manrique (Venta Magullo) terminó octavo con una marca de 55,27.

La jabalina absoluta masculina nos dio otra medalla de bronce de otro de los habituales, como es el leonés Pablo Costas, con un mejor lanzamiento de 74,74. Además, el segoviano Alejandro Esteban se hizo con el séptimo puesto en esa categoría absoluta, con una marca de 65,71, pero se colgaba la medalla de bronce en sub-23 con un mejor lanzamiento de 68,34. En la misma categoría, el leonés David Silván fue sexto, con mejor marca personal de 65,74.

En la jabalina sub-20 llegaba la novena medalla para Castilla y León, una más de bronce para el salmantino Marcos Vega (At. Salamanca), con una mejor marca personal de 57,57. En el concurso femenino, la burgalesa Estela Pineda terminaba octava, con un lanzamiento de 37,90.

Del resto de la actuación regional destacar, por ejemplo, la sexta posición de la segoviana Daniel Gómez (ULe Sprint), en el disco sub-23, con una mejor marca personal de 42,61. En jabalina sub-18, el palentino Jorge Vaquerizo (Puentecillas) terminó cuarto con un lanzamiento de 56,37, el burgalés Bruno Rojo (Aranda) acabó séptimo, con 50,13, y el soriano Marco Pardo (Numantino) acabó octavo con mejor marca personal en 48,93. En el concurso femenina, la vallisoletana Andrea de Castro (Castillo Mota) fue también octava con 36,17.