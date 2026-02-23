El Grupo Herce Soria llega lanzado a la Copa del Rey

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Todos los caminos conducen a Valencia y a una Copa del Rey a la que el Grupo Herce Soria llega con grandes sensaciones después de los resultados y del juego de las últimas semanas. Los celestes se presentan como la principal alternativa al poder establecido por Guaguas Las Palmas en el torneo a lo largo de las últimas ediciones.

El Grupo Herce ganaba el pasado sábado en Los Pajaritos a San Roque para encadenar su sexta victoria seguida. Un triunfo plácido para llegar a la Copa del Rey con una gran confianza de cara al partido de cuartos de final del viernes ante Cisneros La Laguna, programado para las 17.00 horas.

Seis triunfos seguidos en la Superliga de los de Toribio y sólo dos derrotas en la presente temporada para tener la segunda plaza casi asegurada. Valencia, Unicaja Almería, Tarragona SPSP, Pamesa Teruel, Voleibol Leganés y San Roque han sido los equipos damnificados ante un Grupo Herce que llega este momento del curso con sólo dos derrotas. Los sorianos perdían en Los Pajaritos ante Playas de Benidom el pasado mes de diciembre y en Manacor el pasado 10 de enero.

Los de Toribio se encontrarán en los cuartos de final de la Copa del Rey con un Cisneros la Laguna al que ganaban 3-0 en la Liga. Fue un partido cómodo para los sorianos tal y como reflejan los parciales de 25-15, 25-19 y 25-16. Si embargo, la Copa será otra historia y Grupo Herce no se fía.

Si Grupo Herce supera los cuartos en las semifinales le esperaría el vencedor del enfrentamiento entre Valencia y Melilla. A Guaguas Las Palmas sólo se enfrentaría en una hipotética fina.