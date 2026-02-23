Éxito en la VIII Edición del Torneo de Bádminton del Torrezno de Soria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Durante la jornada integra del sábado se celebró en el Polideportivo de la Fuente del Rey, la VIII edición del Torneo del Torrezno de Soria, prueba que se encuentra incluida en el calendario de la Federación Española y es puntuable para el ranking nacional, teniendo al Club Bádminton Soria-CS24 como organizador local.

Desde que esta competición cuenta con la denominación de Torneo del Torrezno, la participación aumenta según se van sucediendo las celebraciones y cada vez son mas los clubes que participan con gran presencia de jugadores de la zona norte, centro y este de la península.

Con la ayuda de la Asociación de Fabricantes de Torrezno de Soria y de la empresa soriana del sector, La Despensa, cada participante era obsequiado con una bandeja de torreznos, así como los dos primeros clasificados de cada modalidad.

Fueron un total de 154 encuentros que se disputaron de manera ininterrumpida desde las nueve y media de la mañana hasta las ocho de la tarde, momento en el que concluyó la última final del torneo.

Pese a la numerosa participación y la calidad de la inscripción, los jugadores del Club Bádminton Soria-CS24 se hicieron un hueco entre los mejores con cuatro medallas en la categoría absoluto y una masiva presencia en el pódium dentro de los seniors.

La perla del club soriano, Daniela Corchón, no defraudó en su condición de favorita en individual. Todos los encuentros los saldó por dos sets a cero. Se debió de emplear más a fondo para conquistar el oro en el dobles femenino junto a la pamplonica Ainhoa Larraya dado que varios encuentros estuvieron mucho más igualados que los de la modalidad de individual.

Por su parte Jorge Peñaranda se hacía con la plata en el doble masculino haciendo pareja con David Manzano, del Club Bádminton Estella. Formando dupla en esporádicas ocasiones se hicieron con el subcampeonato tras superar encuentros muy igualados.

La tercera medalla en la categoría absoluta la lograron la pareja de dobles mixtos compuesta por Beatriz Hernández y Victor Ortega quien lograron superar la fase inicial de grupos y acceder hasta las semifinales.

En la categoría senior, en gran parte de las modalidades hubo presencia de jugadores del Club Bádminton Soria-CS24 como por representantes de la AD89 de El Burgo de Osma.

Hubo varios jugadores con doble medalla, destacando José Carlos Pérez quien obtuvo doble medalla de oro, en individual masculino y doble masculinos, cuajando una competición inmaculada.

Además de estos oros, hubo triunfos por parte de los individuales de Víctor Ortega y David Serrato y del doble mixto de Santiago Martínez junto a la extremeña Beatriz Martín.

Algunos de los ganadores del torneo soriano.HDS

Completaron la nómina de medallistas las dos platas de Álvaro Sanz tanto en individual y doble masculino, el mismo color de metal para el doble de Oscar Izquierdo y David Serrato así como los dos subcampeonatos de Manuel Acero en sus modalidades de dobles, junto a su compañero Santiago Martínez y la jugadora vitoriana, Cristina Irigoyen.

Los dos representantes de la AD89 de El Burgo de Osma, Sergio Latorre y Cristina Puebla subieron al pódium por partida doble, logrando ambos el oro en su cuadro de doble mixto, así como la plata en los dobles masculinos y femeninos, respectivamente.

La entrega de medallas y de bandeja de torreznos a los primeros y segundos clasificados, la realizaron el concejal de deportes del Ayuntamiento de Soria, Manuel Salvador y el presidente de la Federación de Castilla y León de bádminton, el soriano Juan Manuel Barrera.

Jimena Ayllón y Daniel Marín

Además de esta competición, dos jugadores de la cantera del Club Bádminton Soria-CS24, Jimena Ayllón y Daniel Marín competían en Guadarrama y en Galicia, en las que conquistaron tres medallas.

Jimena Ayllón confirmó su excelente estado de forma para hacerse con la medalla de oro en la modalidad de individual sub-17 en la competición organizada por la Federación Madrileña en Guadarrama. Tras los dos primeros meses en la categoría, Jimena ya se encuentra entre las veinticinco mejores del ranking nacional. En doble mixto, compartía pareja por primera vez con el vallisoletano Iker Bartolomé completando su actuación con la plata en esta modalidad.

En la última competición del fin de semana, Daniel Marín competía en la localidad pontevedresa de As Neves en el Master de Galicia para la categoría sub-17. La mejor actuación la logró dentro de los dobles mixtos junto a la vallisoletana Daniela Vinagrero logrando la medalla de bronce. En el cuadro de individual accedió hasta los cuartos de final, ascendiendo también numerosas plazas en el ranking para situarse al filo de los cuarenta mejores jugadores nacionales.