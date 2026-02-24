Miguel López y Enzo Jiménez participan este fin de semana en el Puntuable Nacional Juvenil

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Miguel López y Enzo Jiménez, jugadores del Club de Golf Soria, participarán este fin de semana en el Puntuable Nacional Juvenil Masculino 2026 que se disputará en el Salamanca Golf & Country Club (Zarapicos) del 27 de febrero al 1 de marzo.

La cita es puntuable para los Rankings Nacionales Cadete e Infantil Masculinos y para el R&A World Amateur Golf Ranking, y contará con 87 participantes, entre los que figuran Miguel López en la categoría cadete y Enzo Jiménez en la infantil.

El campeonato se jugará a 54 hoyos Stroke-Play Scratch en tres días consecutivos (18 hoyos cada día). Al finalizar los primeros 36 hoyos, se establecerá un corte en el que clasificarán los 51 primeros jugadores y empatados.

Hay que recordar que el Puntuable Nacional Juvenil Masculino se había programado incialmente para los días 6 a 8 de febrero en el campo malagueño del Real Club de Golf Guadalhorce, pero tuvo que ser suspendido en su día a raíz del intenso episodio de lluvias que padeció el sur del país en esas fechas.