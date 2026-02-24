El Balonmano Soria se la juega en Zaragoza

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El Balonmano Soria se la juega el próximo domingo en Zaragoza en un partido muy importante para definir la zona de descenso a Primera Nacional, aunque bien es cierto que después de esta jornada 22 restarán otros ocho encuentros hasta el final de la Liga. Dos puntos de oro para que los sorianos puedan salir del descenso directo que ocupa en la actualidad.

El equipo de Oriol Castellarnau no podía con el poderoso Cajasol de Sevilla, líder sólido de la División Honor Plata con seis puntos de ventaja sobre Alicante, y veía como el fin de semana no era propicio para sus intereses en otros escenarios. Así, Contazara Zaragoza ganaba en Málaga y Base Oviedo no fallaba ante el colista Alcobendas. Dos marcadores que llevaban a los amarillos a la zona de descenso directo con dos puntos de desventaja sobre la plaza de promoción para no bajar.

Una posición que ocupa precisamente Contazara Zaragoza con 14 puntos por los 12 de un Balonmano Soria que se desplaza a la capital del Ebro con la obligación de ganar o como mal menor no perder. Más que dos puntos en juego que puede marcar la temporada de cara al mes de mayo.

Los sorianos jugarán en Zaragoza sabiendo el resultado de Base Oviedo, que el sábado desde las 19.30 horas visitará la cancha del Anaitasuna de Pamplona. Los oventenses tiene cuatro puntos más, un total de 16 que les permiten estar en zona de salvación. El sábado por la tarde también se enfrentarán Alcobendas y Trops Málaga, aunque el desenlace de este choque parece casi anecdótico ya que los primeros se podría decir que están descendidos y los segundos tienen pie y medio en Primera Nacional.

El mes de marzo de presenta apasionante para un Balonmano Soria que en la jornada siguiente, la 23, tiene que ganar sí o sí a Alcobendas en la pista del San Andrés.

Después el calendario se volverá a complicar ya que los amarillos tendrán que desplazarse a Pamplona para verse las caras contra Anaitasuna. El fin de semana del 21 y 22 de marzo no habrá competición en Honor Plata y el mes lo cerrarán los sorianos jugando en casa ante Puerto Sagunto, tercer clasificado.

El Balonmano Soria ha ganado seis partidos y ha perdido doce para sumar doce puntos. En lo que va de 2026 ha disputado seis encuentros y sólo ha sido capaz de vencer a Benidorm en el San Andrés. Los otros compromisos contra Eivissa, Barça Atlétic, Sinfín Santander, OAR Coruña y Cajasol Sevilla se saldaron con derrotas. En Zaragoza sólo le vale la victoria para remontar el vuelo.