El C.D. Golmayo organiza unas jornadas de tecnificación para sus categorías inferiores

El C.D. Golmayo Camaretas tendrá tecnificación el 30 y 31 de marzo y 1 de abril en las instalaciones de la urbanización de 10.00 a 13.00 horas. La entidad abrirá sus puertas a niños y niñas, con independencia de club de procedencia, nacidos entre el 2012 y 2019.

El club inició su andadura en los clinics hace cuatro años con un evento en navidad y, desde entonces, han estado presentes en cada festividad trimestral.

Quieren seguir mimando al fútbol base a través de este tipo de proyectos para recalcar los valores deportivos de diversión, respeto, convivencia, entre otros. "Son días muy divertidos, acogedores y con un aprendizaje en valores importante", dice su director general, Juan Carlos Aguilar 'Lolo'. Además, remarca la importancia de dar un espacio para que las familias puedan tener una conciliación familiar y laboral.

Cualquier persona interesada puede inscribirse a través del siguiente enlace: https://www.avaibooksports.com/inscripcion/iii-campus-de-futbol-semana-santa-camaretas-2026/inscripcion_datos/.