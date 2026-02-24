El Aranda Riber sale al paso de la acusación del Golmayo Camaretas de no haberles facilitado agua en el partido

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Golmayo Camaretas hacía público el pasado domingo su malestar con el Aranda Riber y el club burgalés emitía un comunicado para defenderse. La entidad soriana denunciaba el que no se les facilitase agua a sus jugadoras durante el partido. El club soriano también criticaba que no se les vendió agua en el bar del estadio, mientras que con posterioridad se seguía sirviendo a aficionados locales. Otra queja soriana fue que no se les facilitó balones para realizar el calentamiento.

El Aranda Riber salía al paso de tales acusaciones con un comunicado en el que confirman que, efectivamente, no se dio agua a las sorianas, pero fue "una decisión puntual y equivocada del cuerpo técnico" y de la que nada tuvo que ver con la directiva arandina. Además, lamentan que los hechos no se hayan tratado primeramente por vía privada antes de "difamar y acusar gravemente" al club de forma pública, y han sido categóricos para desmentir la acusación de que de forma premeditada no se vendiera agua en el bar del campo que, por cierto, no está gestionado por el Riber.

Comunicado del Aranda River

El Club Deportivo Aranda Riber, ante las recientes acusaciones públicas relacionadas con la no entrega de agua de cortesía al equipo rival CD Golmayo Camaretas durante el encuentro de nuestro equipo Absoluto Femenino celebrado el pasado sábado, queremos aclarar que, como norma no escrita y por deferencia y tradición, el Club ofrece agua de cortesía a todos los equipos rivales de categorías regionales que visitan nuestras instalaciones. Esta práctica forma parte de nuestro compromiso con la deportividad y la hospitalidad, valores que defendemos y promovemos en cada jornada.

Reconocemos que, en esta ocasión, se produjo una decisión puntual y claramente equivocada del cuerpo técnico de dicho equipo Absoluto Femenino, que lamentablemente derivó en que el equipo visitante no recibiera el agua habitual. Esta decisión fue asumida individualmente por dicho cuerpo técnico, de forma ajena a las directrices del Club, como respuesta a no haber recibido agua en el partido de ida celebrado en Soria. Desde el Club pedimos disculpas por este hecho que no refleja la política general del Club, ni nuestro espíritu de cortesía y hospitalidad, ya que creemos que hay otros medios para transmitir las quejas y disconformidad con el trato recibido previamente y que deben ser siempre empleados antes que dar respuesta con la misma moneda o ponerse a la misma altura de comportamientos poco corteses recibidos por nuestro Club.

Asimismo, desmentimos categóricamente las graves acusaciones falsas y difamatorias relativas a las supuestas instrucciones para no vender agua en el bar de la instalación municipal. El Club no tiene ninguna vinculación ni toma decisiones respecto a la gestión del bar, ya que esta corresponde exclusivamente a la administración de otro club deportivo de nuestra localidad y ajeno al CD Aranda Riber. No obstante, y con el fin de confirmar si las acusaciones podían tener algún tipo de fundamento respecto a instrucciones para no vender agua, desde el Club hemos recabado información con las personas que regentan dicho establecimiento/bar:

Dichas personas han confirmado que ninguna persona del equipo dio instrucciones para restringir venta de ningún producto, situación que, por supuesto, no hubiera sido aceptada por ellos como regentes del negocio. Han confirmado que en cierto momento se consumió todo el stock de cajas de agua porque un club de la ciudad de Burgos, con varios equipos de base disputando partidos en Aranda, compró todas las cajas en el bar para distribuirlas entre sus niños. Según lo anterior, a partir de ese momento, no se pudo hacer venta de agua a ningún cliente. Los mismos responsables del bar de la instalación consideran ridícula la acusación de que se vendiera agua a unas personas y no a otras porque eso hubiera supuesto identificar individualmente el origen y procedencia de cada uno de los clientes, situación evidentemente no se produjo.

Reafirmamos una vez más nuestro compromiso con la cortesía, la deportividad y los valores que nos identifican como Club. Aún así, queremos manifestar que nos hubiera gustado y parecido más cordial y elegante que cualquier queja sobre uno de nuestros equipos hubiera sido realizada de forma institucional y formal mediante comunicación entre representantes de ambos clubes en lugar de utilizar el ruido mediático y malintencionado de cuentas en redes sociales, algunas de ellas claramente sesgadas, de dudosa credibilidad y con fines poco objetivos.

Agradecemos la comprensión de la comunidad deportiva y apelamos a la unidad y al diálogo como vías para resolver cualquier malentendido, siempre en beneficio del fútbol regional y de la convivencia.

Junta Directiva del Club Deportivo Aranda Riber.