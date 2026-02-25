El Triatlón Soriano compite este fin de semana en Cáceres en el Nacional Élite y Juvenil

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

Cáceres acoge este fin de semana los campeonatos de España de Duatlón y Duatlón Paralímpico 2026, una cita en la que se espera la presencia de unos 1.000 deportistas y en la que estará presente el Deporama Club Triatlón Soriano.

La entidad soriana acude a la cita con un total de 18 competidores entre las categorías élite y juvenil. La mejor baza de medalla para el conjunto soriano está en la prueba femenina con la presencia de Marina Muñoz, quien se proclamó campeona de España de Duatlón de Media Distancia hace 15 días en Huesca. La cuellarana es una de las representantes del club soriano en élite femenina junto a María Barceló, Amanda García, Marina Casals y Daniela Izquierdo. Ya en élite masculina acuden Alfonso Izquierdo, Jaime Izquierdo, Gorka Rodríguez, Paco Martí, Nico Heredero, Hugo Ramos, Daniel Hernando, Sergio Correa, Yerové Rodríguez y Sergio Garrido. La nómina del Triatlón Soriano la completan Marco Martínez, Ignacio Lahuerta y Aitana Soria en categoría juvenil.

"La principal baza de medalla para el club es Marina Muñoz. Hay cuatro ó cinco corredoras con opciones de medalla y seguro que va a estar en cabeza. Vamos a ver qué ocurre. En élite masculina hay dos corredores muy fuertes y la tercera plaza está más abierta y puede pasar de todo", señala el presidente del Deporama Triatlón Soriano, Pablo Pérez. En este sentido, cabe recordar que título de subcampeón de España de Media Distancia logrado por Alfonso Izquierdo hace igualmente 15 días.

María Varo, de Tri Infinity Móstoles, y Nacho Gálvez, del Deportivo Delikia, defenderán los títulos de campeona y campeón nacional de Duatlón 2025 conseguidos también en las vibrantes carreras disputadas en Cáceres el pasado año. Varo encabeza la lista de salida femenina en la que siguen Marina Muñoz, de Deporama Triatlón Soriano, y Sara Reimondo, de Cidade de Lugo Fluvial. También competirá en el Duatlón de Cáceres 2026 en la categoría Élite femenina, la extremeña Sonia Bejarano, homenajeada en la pasada edición por su trayectoria deportiva.

Javier Martín, de Marlins Triatlón Madrid, campeón de España y campeón del Mundo de Duatlón en años anteriores, llevará el primer dorsal de la lista masculina Élite, por delante del campeón en título, Nacho Gálvez, y de Jarno Pousada, de Cidade de Lugo Fluvial. Entre otros nombres destacados se encuentra el del soriano Alfonso Izquierdo.

Los recorridos de las competiciones incluyen tanto para los dos segmentos de carrera a pie, como para el ciclismo, pasos por el casco histórico cacereño, Patrimonio de la Humanidad, y la zona de salidas, metas y transición élite en la Plaza Mayor. La transición para GGEE estará ubicada en el Paseo de Cánovas. A las 13.00 horas del sábado 28 de febrero se dará la salida a las competiciones de Duatlón Paralímpico, y a continuación se celebrarán las carreras Élite, transmitidas en directo por TeleDeporte en RTVE Play. A las 15.45 horas. comenzará la prueba femenina, y a las 18.00 horas la masculina.

El domingo 1 de marzo se disputarán los campeonatos de España de Duatlón en dos distancias, Estándar, a partir de las 9.00 horas, y Sprint, a partir de las 13.30 horas. A las 12.00 horas arrancará el campeonato de España en la categoría Juvenil. Los recorridos en distancia Sprint son de 5 kilómetros en la primera carrera a pie, 20 kilómetros de ciclismo, y 2’5 kilómetros en la carrera a pie final. En la distancia Estándar los Grupos de Edad afrontarán 10 kilómetros a pie, 40 kilómetros en bicicleta, y una carrera final de 5 kilómetros.