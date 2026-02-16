Marina Muñoz revalida el título de campeona de España de media distancia

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Gran actuación de los deportistas castellanos y leoneses en el Campeonato de Duatlón Media Distancia que se ha celebrado este domingo en Huesca. Marina Muñoz (Deporama Triatlón Soriano) ha revalidado el título con el que ya se hizo el año pasado, mientras que su compañero de equipo Alfonso Izquierdo (Deporama Triatlón Soriano) ha hecho plata en una prueba masculina en la que se ha impuesto, también repitiendo título, el aragonés Fernando Zorrilla (Stadium Casablanca Mapei).

Cerca de 400 deportistas tomaron la salida, entre salidas élite y de grupos de edad, para enfrentarse a un circuito compuesto por un primer segmento de carrera de 8,4 kilómetros por el casco urbano oscense, 60 kilómetros de un ciclismo endurecido por el fuerte viento, en contra en algún tramo del recorrido, para cerrar con una última vuelta a pie de 4,2 kilómetros.

La cuellarana se puso en cabeza en la primera transición, puesto que ya no abandonó en toda la carrera, aunque sintiendo cerca a sus principales contrincantes. Tras un rápido paso por el box tras el ciclismo, donde hizo el segundo mejor tiempo, y ser la más rápida en el último segmento, ha sido la primera en cruzar la línea de meta con un tiempo de 02:44:03. La han acompañado en el pódium Anna Noguera (02:45:57) y Helene Alberdi (02:46:42). La otra representante regional en la prueba élite femenina, Estefanía Sanz (Saltoki Trikideak) ha sido décimo segunda (03:06:42).

Los buenos resultados llegaron o también de la mano de la carrera masculina donde Alfonso Izquierdo ha sido segundo. El soriano, tras alcanzar al grupo de cabeza en los primeros kilómetros del ciclismo, se ha alternado en este sector en la cabeza con el ganador del título y asegurándose la plata en la última carrera a pie, parando el crono en meta en 02:22:42, algo más de un minuto que Fernando Zorrilla (02:21:32). Ha completado el pódium Pello Osoro (02:25:13)

Junto al de Deporama Triatlón Soriano, otros dos castellanos y leoneses han hecho Top10 en la competición masculina; Jaime Izquierdo (Deporama Triatlón Soriano), hermano de Alfonso, noveno con un tiempo de 02:27:57, y Miguel Risco (CEA Bétera), décimo con 02:28:17. Han cerrado la presencia regional Cristofer Regalado, vigésimo séptimo (02:34:09), Óscar Santos, quincuagésimo (02:48:23) y Álex Florez, quincuagésimo noveno (03:03:16).