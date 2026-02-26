Dos sorianos acuden al Nacional absoluto de atletismo que se celebra en Valencia

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

Valencia acoge desde este viernes y hasta el domingo el LXII Campeonato de España Absoluto en Pista Cubierta (Short Track), una cita en la que estarán presentes dos deportistas sorianos y una amplia nómina de atletas que entrenan en las instalaciones del Caep Soria.

La gran ausente sobre la pista será la soriana Marta Pérez, baja por maternidad. El testigo de la representación soriana en el Nacional recae en Ashley Abaga e Iván Ruiz, quienes participan en la prueba de los 60 libres. Ashley Abaga llega a la cita con un tiempo de 7.46, el duodécimo mejor de todas la participantes. Por su parte, Iván Ruiz llega a la competición con una mejor marca de 6.85.

La cita valenciana contará con otros 11 deportistas que entrenan en el Caep Soria. De todos ellos, quien llega con más opciones de hacer un buen papel es Naima Ait Alibau en el 1.500 femenino. La fondista llega con la segunda mejor marca de todas la participantes inscritas, 4:12.73. Marta García es la atleta con mejor marca de la temporada en la distancia, 4:07.18.

Completan la nómina de atletas del Caep Soria en la cita valenciana los siguientes: Yahya Aouina, Eleazar Cantón y José Daniel Jiménez (3.000 metros); Pablo Sanz, Alberto Montero y Aitana Parra (800 metros); Ignacio Bernardo y Paula López (Altura); Aimar Alustiza (Peso) y Manuel Sánchez en pértiga.