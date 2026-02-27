Guaguas y Manacor, primeros semifinalistas de la Copa del Rey de Voleibol

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Este jueves arrancó en Valencia la 51 edición de la Copa del Rey de Voleibol, cita en la que debuta esta tarde el C.V. Grupo Herce Soria y que ya conoce a sus dos primeros semifinalistas.

En la jornada del jueves, el principal candidato al título, C.V. Guaguas, superó por un claro 3-0 a C.V. Pamesa Teruel (25-22/25-14 y 25-16). En el otro encuentro de cuartos por esa parte del cuadro, el C.V. Manacor venció por 3-0 a C.V. Leganés (25-21; 25-16 y 25-21). Guaguas y Manacor disputarán su semifinal este sábado en La Fonteta a las 17.00 horas.