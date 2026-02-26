El C.V. Grupo Herce, un equipo con la máxima ilusión

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El C.V. Grupo Herce se encuentra ya en Valencia para este viernes, a partir de las 17.00 horas (TV a través de La 8 Soria), debutar ante Cisneros Tenerife en los cuartos de final de la LI Copa del Rey de Voleibol que se celebra en el pabellón Fuente de San Luis. Los celestes acuden a la cita con el objetivo de luchar por su quinto entorchado en la competición.

El C.V. Grupo Herce es uno de los candidatos al título con el permiso del todopoderoso C.V. Guaguas, conjunto que defiende el título y, sobre el papel, el rival que parte con más pociones por plantilla y presupuesto. Los sorianos se presentan en la competición en el trabajo realizado desde agosto y con el aval de ese segundo puesto que en estos momentos ocupa en la Superliga. Una regularidad que los de Alberto Toribio aspiran a mantener sobre la vista valenciana. «Si no juegas al límite, no sacas los partidos adelante», señalaba el preparador soriano el pasado miércoles, toda una declaración de intenciones de lo que espera de su equipo.

La primera piedra en el camino de los sorianos es el Cisneros Tenerife, equipo que en estos momentos es sexto en la Superliga Masculina y que tiene en sus filas a varios conocidos por la afición soriana como son los ex celestes Fabián Flores y José Osado, o veteranos como Sergio Noda. «Es un equipo con jugadores muy interesantes, la experiencia viene marcada por Sergio Noda y Fabián Flores, un jugador que conocemos de sobra junto a José Osado. Tienen otros jugadores de un potencial enorme, es un jugador con dos opuestos que alternan mucho. En definitiva, un equipo difícil y complicado y tenemos que preparar bien ese partido si queremos tener la oportunidad de ganarlo. Nuestras opciones de ganarle a Cisneros pasan por estar al 100% y, si ellos se ponen al 100%, nosotros ponernos al 120%», expresaba Toribio. En el único enfrentamiento de esta temporada en Superliga entre ambos equipos, los sorianos se imponían 3-0 (25-15/25-19/25-16).

Para afrontar el encuentro, el preparador celeste tiene a toda su plantilla disponible, grupo que este viernes, horas antes de su debut, tendrá su primera toma de contacto con la pista de ‘La Fonteta’. La rotación inicial podría ser la siguiente: Domenech y Mimoun como pareja de centrales, Juan Pablo Moreno como opuesto, con Omar Hoyos y Viktor Lindberg en la recepción, Lucas Lorente en la distribución y Arnau Masiá como líbero.

Para superar a los tinerfeños, el equipo soriano deberá rendir al cien por cien, duro en el saque, certeros en la recepción para armar un buen ataque y elegir bien las opciones ofensivas. En otras palabras, mantener el juego que durante esta temporada ha mantenido en la competición.

De ganar este viernes a Cisneros Tenerife, los sorianos se medirían el sábado al ganador del encuentro entre C.V. Melilla y C.V. Conqueridor Valencia, que juega en casa. Ese encuentro de semifinales tendrá lugar a partir de las 20.00 horas.