La España Vaciada se lleva por delante (de momento) al Balonmano Ágreda

Vivir en determinadas latitudes de la geografía nacional condiciona la existencia de las personas y el deporte tampoco es ajeno a ello. La España Vaciada tiene en la provincia de Soria a uno de sus epicentros y su deporte se siente en algunos casos amenazado. En las faldas del Moncayo, en la localidad de Ágreda, saben muy bien de la falta de recursos humanos, con la mirada centrada en su club de balonmano, que esta temporada se ha visto obligado a no sacar equipo senior femenino en la Primera Nacional de Aragón después doce años seguidos en la categoría. Ganas de volver a ilusionar a la villa con una nueva fase de ascenso sobraban, pero lo que faltaban eran jugadoras. Desde la entidad esperan que sea sólo un paréntesis en el brillante historia de un conjunto que durante los últimos años se ha codeado con las mejores escuadras de Aragón.

La despoblación pasa factura en un equipo agredeño que veía como el relevo generacional no llega de un año para otro. Las lesiones, la edad y los estudios obligaron a un buen puñado de jugadoras a ‘colgar las zapatillas’. Había que mirar a lo que venía por abajo y la realidad es que no había relevo. «Decidimos no sacar equipo porque lo que siempre hemos querido es competir dignamente», señalaba Juan Carlos Vera, alma mater del balonmano en la población agredeña.

Atrás quedaba un buen número de temporadas en los que el BM Ágreda era santo y seña en el grupo aragonés de la Primera Nacional. Nada menos que cuatro fases de ascenso disputadas a la División Honor Plata y hasta tres Ligas en sus vitrinas. El trabajo bien hecho daba sus frutos. Pero este curso hay un hueco en la Liga de la comunidad vecina. Se ha disputado ocho jornadas y BM Colores y Unizar Dominicos encabezan la clasificación. Siete escuadras en Liga y la nostalgia de los fines de semana en Ágreda por no poder ver balonmano de alto nivel.

«Entendemos que es un paréntesis y que dentro de un año o dos el pueblo volverá a tener a su equipo de balonmano», indicaba Juan Carlos Vera, quien sigue con el trabajo de cantera y el tesón que siempre ha tenido para fomentar y promocionar este deporte en la localidad moncaína.

La cantera no falla

Un centenar de jugadores y jugadoras integran la cantera del Balonmano Soria de la que espera nutrirse el equipo senior en el futuro a corto o medio plazo. En el Pabellón Fermín Cacho continúa respirándose balonmano con las categorías inferiores y con su media docena de conjuntos que forman la base. Una cantera que siempre da éxitos y que es especialmente mimada por la entidad.

Triunfos que lleva esta campaña a la práctica el conjunto cadete femenino que recientemente se ha proclamado campeón de la Liga Riojana. Un título que da el salvoconducto para participar en el próximo Campeonato de España de la categoría que tendrá lugar en el mes de mayo, concretamente desde el 22 al 24 en una sede que todavía se tiene que decidir por parte de la Federación Española de Balonmano. En un sitio o en otro pero la realidad es que allí estará la cantera agredeña.

La cantera por bandera para un club que se ha ganado el respeto a nivel nacional gracias al torneo que organiza cada Semana Santa. En este 2026 será la edición vigésima de una cita que año tras año reúne a clubes de diferentes puntos de la geografía española. Más de 700 jugadores de medio centenar de equipos compitieron el año pasado en Ágreda. Durante unos días la Villa de la Tres Culturas une su patrimonio árabe, judío y cristiano, la pasión por el balonmano.

El Torneo Nacional de Balonmano Villa de Ágreda se desarrolla en plenas vacaciones de Semana Santa por lo que supone un empujón turístico y también económico a toda la comarca del Moncayo. Y es que los equipos participantes suelen estar acompañados de familiares y amigos que aprovechan para hacer conocer la zona.