El Almazán recibe este domingo al Júpiter Leonés

La S.D. Almazán regresa este domingo al verde de La Arboleda para recibir, a partir de las 17.00 horas, al Júpiter Leonés. Ya en la Regional Aficionados de Castilla y León destaca el derbi provincial entre C.D. San José y Sporting Uxama, a las cinco de la tarde en el San Andrés.

El equipo de Pablo Ayuso regresa a su refugio de La Arboleda con el objetivo de sumar tres puntos tras dos empates consecutivos que implicaría, además, su quinto encuentro seguido sin perder. Los adnamantinos están una cómoda novena posición y un triunfo les permitiría acercarse aún más a ese confort que ofrece la zona media de la tabla.

Enfrente de los sorianos estará un Júpiter Leonés que, undécimo a tres puntos de los blanquiazules, es el filial de la Cultural Leonesa con lo que ello implica por ser un equipo profesional. Un conjunto joven con jugadores no exentos de calidad. El filial de la Cultu llega a Almazán tras empatar el pasado fin de semana en Puente Castro a dos goles ante el Palencia C.F.

Por otra parte, en la Regional Aficionados de Castilla y León, destaca en los encuentros programados para este domingo el duelo provincial entre el C.D. San José y el Sporting Uxama, compromiso que tiene lugar a las 17.00 horas en el San Andrés. El duelo llega con unos objetivos bien diferenciados para uno y otro conjunto. Mientras que el grupo de Carlos Carramiñana, quinto pero con menos partido en su haber, busca los tres puntos para no renunciar a la zona de ascenso, el Sporting Uxama necesita los puntos para salir de la zona de descenso.

De esa zona de descenso quiere alejarse el Golmayo Camaretas y por ello busca igualmente este domingo, a las 16.00 horas en la Ciudad Deportiva Francisco Rubio, tres puntos ante un rival directo de esa zona baja. El equipo soriano, duodécimo en la tabla con 22 puntos, recibe a la Cebrereña, conjunto que le preceden en la clasificación con esa misma puntuación.