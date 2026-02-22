El Almazán empata en el campo del Mojados (1-1) y el Numancia B cae en casa ante el Mansillés (0-1)

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La jornada 23 fue esquiva para los dos equipos sorianos de Tercera Federación al no conseguir la victoria. El Almazán no pasada del empate a uno en el campo del Mojados, un conjunto de la zona baja de la clasificación, y no podía echar una mano al Numancia B en su lucha por la permanencia en la categoría. Los numantinos la pifiaban en casa frente al Atlético Mansillés al perder 0-1 y ven como la salvación en Tercera está un poco más lejana.

El Almazán necesitaba ganar en el feudo del Mojados para escalar puestos en la clasificación, pero se tenía que conformar con un punto y gracias. Y es que el cuadro vallisoletano estuvo durante gran parte del encuentro con ventaja de 1-0 e incluso en la primera parte fallaba un penalti que hubiera puesto muy cuesta arriba el marcador para los de Pablo Ayuso. Ya en la recta final del choque Víctor Moreno rescataba un punto y el Almazán lograba su segunda igualada seguida después de la del pasado fin de semana ante el Mirandés B

El Numancia B, por su parte, estaba obligado a sumar los tres puntos ante el Atlético Mansillés para salir de la zona de descenso, pero ni siquiera lograba un punto. Derrota por 0-1 que complica un poco más la continuidad del filial rojillo en la categoría. El Numancia B está a tres puntos de la salvación.