El Calasanz sigue de dulce y se aferra al liderato

El líder volvió a demostrar su autoridad. El CD Calasanz se impuso con claridad al CD Coca, en un duelo correspondiente a la jornada 21 de la Primera Regional Aficionados A. Con 46 puntos en su casillero, el conjunto colegial reafirma su primera posición ante un rival que llegaba noveno con 27.

El encuentro comenzó con intensidad y buen ritmo. El Coca trató de incomodar desde el inicio, pero el Calasanz supo manejar los tiempos y llevar el partido a su terreno. El colegiado Asier Romero mostró amarillas a los locales Guerra, Juan Luis y Zyadi, y al visitante Cordeiro en un choque competido pero correctamente gestionado.

La superioridad visitante terminó por traducirse en el marcador justo antes del descanso. En el minuto 42, Asier Baciero aprovechó su oportunidad para firmar el 0-1 y golpear en un momento clave. El tanto dio tranquilidad al líder, que tras el paso por vestuarios mantuvo el orden y la concentración.

El Coca movió el banquillo en busca de reacción, pero se encontró con un Calasanz sólido en defensa y efectivo en ataque. En el minuto 83, Lucas Martínez amplió la ventaja y dejó el encuentro prácticamente sentenciado. Ya en el 89, Sergio Madrigal cerró la goleada con el definitivo 0-3.

Victoria convincente del Calasanz, que sigue firme en lo más alto de la tabla. La próxima jornada recibirá al Burgos International Football con la intención de prolongar su buena dinámica y defender el liderato.