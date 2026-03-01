El Triatlón Soriano es primero por equipos en la prueba masculina élite del Nacional de Cáceres

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Deporama Triatlón Soriano se impuso en la clasificación por equipos en la prueba masculina durante los campeonatos de España de Duatlón en la categoría Élite celebrados en Cáceres durante el pasado fin de semana. En la prueba femenina el equipo soriano acabó en la tercera posición y fue en esta categoría femenina donde Marina Muñoz rozó el pódium en la prueba individual con un cuarto puesto. Al pódium llegó, en categoría Sub23, el integrante del Tri Soriano, Paco Martí, con un segundo puesto.

María Varo se imponía con autoridad en un tiempo de 59:00, por delante de Noelia Juan, del CEA Bétera, con un registro de 59:17; y de Ana Carballo, de Cidade de Lugo Fluvial, en un tiempo de 59:42. Las tres fueron protagonistas de la carrera desde el inicio junto a Marina Muñoz, del Deporama Triatlón Soriano, que tuvo que abandonar el cuarteto de cabeza en el último kilómetro de ciclismo, pero resistió en la cuarta plaza. Lucía Gracía, del Stadium Casablanca Mapei, finalizaba quinta. Por equipos se imponía el Cidade de Lugo Fluvial, por delante del CEA Bétera, y de Deporama Triatlón Soriano.

Jarno Pousada lograba el título en una dura competición, con un tiempo de 52:23; superando a Nacho Gálvez, del Deportivo Delikia, que entraba en 52:33; y a Andrés Hilario, del Triatlón Albacete Res, que se incorporaba a la cabeza en el sector ciclista y terminaba en 52:39. La cuarta plaza era para Roc Bellostas, del Katoa Barcelona, y la quinta para Joanes Goitosolo, del Peñota Dental. Por equipos se imponía el Deporama Triatlón Soriano, por delante de Peñota Dental y de Cidade de Lugo Fluvial.

En categoría Sub 23 el campeón era también Jarno Pousada, por delante de Paco Martí, del Deporama Triatlón Soriano; y de Eneko de Castro, de Diablillos de Rivas. El pódium por equipos Sub 23 lo formaban Cidade de Lugo Fluvial, Deporama Triatlón Soriano y Diablillos de Rivas.