Claro triunfo del CTM Caep ante Ubu

Contundente victoria del CTM CAEP Soriano en la jornada 11, imponiéndose por un claro 6-0 frente a UBU TPF en un encuentro donde el equipo volvió a mostrar su mejor versión.

El conjunto soriano compitió con su equipo titular, formado por Eduardo Martínez, Lucas Osquigil y Jorge Laorden, firmando una actuación muy sólida de principio a fin. Desde el primer partido se vio a un equipo serio, comprometido y muy concentrado en cada punto. La calidad en el juego, la intensidad y la confianza marcaron la diferencia, reflejando sobre la mesa todo el trabajo que se viene realizando en los entrenamientos durante las últimas semanas.

Este triunfo permite al equipo seguir creciendo en la clasificación y, poco a poco, afianzar el objetivo de terminar entre los cuatro primeros para disputar el play off de ascenso a 2ª División Nacional, una meta ambiciosa pero cada vez más realista.