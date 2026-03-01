El Almazán supera al Júpiter Leonés y se asienta en la zona media de la tabla

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La S.D. Almazán logró su séptima victoria de la temporada al imponerse por 3-0 al Júpiter Leonés en un encuentro en el que los locales fueron superiores al rival. El equipo de Pablo Ayuso regresa a la senda de las victorias y firma su quinto encuentro consecutivo sin perder.

Es esa trayectoria la que mantiene a los adnamantinos en una cómoda novena posición de la tabla si bien, tras el triunfo ante el filial de la Cultural Leonesa, aleja a sus más inmediatos perseguidores más allá de acercase a la octava posición. En el encuentro ante el Júpiter Leonés, el equipo soriano estuvo bien posicionado, trató de dar pocas opciones al rival y buscó desde un principio la portería rival. El choque quedó encarrilado en la primer parte gracias a los goles de Óscar González, quien veía puerta en los minutos 22 y 39 para mayor tranquilidad de la afición local. Ya en la reanudación, Ebri anotaba el tercer tanto para los locales en el minuto 53, teniendo los locales opciones de aumentar esa cuenta anotadora.

Para el próximo fin de semana, el equipo que dirige Pablo Ayuso viaja a tierras salmantinas para medirse el sábado al C.D. Guijuelo, segundo clasificado y equipo que pugna por volver a Segunda Federación.