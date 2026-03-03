Los judokas del San José y el Golmayo logran seis metales en el Regional Infantil y Cadete

Ainara La Huerta y Alejandra de Pablo en los más alto de pódium de su categoría .JUDO CLUB SAN JOSÉ

Los deportistas del Judo Club San José y el Judo Club Camaretas que dirige Ramón Aragonés lograron seis medallas el pasado fin de semana durante el Campeonato de Castilla y León de Judo para las categorías infantil y cadete celebrado en el polideportivo Pilar Fernández Valderrama de Valladolid.

Daniel Baigorri fue plata en su categoría infantil

En la sesión matinal del domingo se desarrolló el Campeonato Autonómico Cadete, con la participación del Ismael Jiménez en -90 Kg. de Judo Golmayo Camaretas, en donde se alzó con la medalla de bronce. En cuanto a los infantiles, todos ellos de JC San José, Tania Martínez en – 36 Kg se alzó con el primer puesto, Daniel Iragorri en -46 Kg con el segundo puesto, Jimena Carazo en -44 Kg fue bronce y Ainara La Huerta en +63 Kg se alzó con la plata. En cuanto a los representantes de JC Golmayo Camaretas, Iván Garijo en – 38 Kg logró el Subcampeonato, mientras que Alejandra de Pablo en +63 Kg. volvía a quedar por segundo año consecutivo campeona de Castilla y León, ganado en la final a su compañera de entrenamientos Ainara La Huerta.

Tania Martínez se ha ganado una plaza para el Nacional que se celebra en Islas Balares tras quedar campeona de Castilla y León

También participaron pero con menos suerte Mauro Sordo de JC San José en – 46 Kg y Nasser Ould-Cheina en -55 Kg. de JC Golmayo Camaretas. Ambos cayeron en primera ronda, sin opción de repesca

Tanto Tania Martínez como Alejandra de Pablo acudirán con el resto de seleccionados de Castilla y León al Campeonato de España, a Celebrar en Islas Baleares los próximos 18 y 19 de Abril