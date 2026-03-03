Judo
Los judokas del San José y el Golmayo logran seis metales en el Regional Infantil y Cadete
La cita se celebró el pasado fin de semana en el Polideportivo Pilar Fernández Valderrama de Valladolid. Tania Martínez y Alejandra de Pablo se proclamaron campeonas de Castilla y León y acudirán al Campeonato de España que se celebra en Baleares el 18 y 19 de abril
Los deportistas del Judo Club San José y el Judo Club Camaretas que dirige Ramón Aragonés lograron seis medallas el pasado fin de semana durante el Campeonato de Castilla y León de Judo para las categorías infantil y cadete celebrado en el polideportivo Pilar Fernández Valderrama de Valladolid.
En la sesión matinal del domingo se desarrolló el Campeonato Autonómico Cadete, con la participación del Ismael Jiménez en -90 Kg. de Judo Golmayo Camaretas, en donde se alzó con la medalla de bronce. En cuanto a los infantiles, todos ellos de JC San José, Tania Martínez en – 36 Kg se alzó con el primer puesto, Daniel Iragorri en -46 Kg con el segundo puesto, Jimena Carazo en -44 Kg fue bronce y Ainara La Huerta en +63 Kg se alzó con la plata. En cuanto a los representantes de JC Golmayo Camaretas, Iván Garijo en – 38 Kg logró el Subcampeonato, mientras que Alejandra de Pablo en +63 Kg. volvía a quedar por segundo año consecutivo campeona de Castilla y León, ganado en la final a su compañera de entrenamientos Ainara La Huerta.
También participaron pero con menos suerte Mauro Sordo de JC San José en – 46 Kg y Nasser Ould-Cheina en -55 Kg. de JC Golmayo Camaretas. Ambos cayeron en primera ronda, sin opción de repesca
Tanto Tania Martínez como Alejandra de Pablo acudirán con el resto de seleccionados de Castilla y León al Campeonato de España, a Celebrar en Islas Baleares los próximos 18 y 19 de Abril