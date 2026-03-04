Derrota contundente del CSB Semillas Adolfo Martínez en León (72-47)

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Nuevo desplazamiento de las senior femenino del CSB Semillas Adolfo Martínez a tierras leonesas para jugar en el Pabellón Hansi Rodríguez contra un duro rival como es Universidad de León Plus Contacto y buscando otra sorpresiva y merecida victoria.

El primer cuarto ambos equipos realizaron un juego muy colectivo y grandes movimientos ofensivos, con la diferencia que las leonesas tuvieron mayor acierto de cara a canasta que las sorianas, a pesar de que ambas generaban grandes ventajas en ataque, esto nos llevó a ir por detrás en el primer cuarto por 16-9.

El segundo cuarto, las sorianas hicieron un espectacular trabajo de rebote defensivo y ofensivo, lo que permitió empatar el marcador al descanso con un 27-27, donde ambos equipos no consiguieron anotar muchos puntos debido a fallos triviales debajo de canasta y a que el rebote defensivo, se impuso claramente al ofensivo en los dos campos. Un gran esfuerzo de todo el CSB este cuarto y mostrando su juego.

Tras el paso de vestuario, el equipo soriano volvió al terreno de juego con ganas de seguir haciendo las cosas bien y demostrar su estilo de juego. Sin embargo, el partido se compitió hasta mitad del 3º cuarto donde las leonesas consiguieron encadenar varias buenas defensas con buenos ataques, y las sorianas se desconectaron el resto del cuarto y del partido, regalando muchos balones, excesivas pérdidas incomprensibles y volviendo a un juego no grupal y sin ganas, consiguiendo un marcador adverso de 24-10 el tercer cuarto y un 21-10 el último cuarto. Así, la Universidad De León Plus Contacto obtuvo una victoria holgada de 72-47, que no reflejaba realmente lo sucedido en el terreno de juego, salvo el último cuarto.

El próximo partido es el más importante de lo que resta de temporada, ya que es un enfrentamiento directo a vida o muerte contra las salmantinas de CB Santa Marta, en el cual si gana el CSB Semillas Adolfo Martínez, cumpliría prácticamente con el objetivo de certificar la permanencia en la categoría de Primera Nacional. Este gran encuentro se disputará el domingo 8 de marzo a las 18:00 en el Polideportivo San Andrés ¡El CSB ha transmitido que esperan las gradas llenas con su afición!.