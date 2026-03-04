Un soriano en la guerra de Irán: "En el camino a casa empecé a oír la primeras explosiones"

Álvaro Martín en el estadio de Lusail Stadium, escenario en el que España y Argentina debían haberse visto las caras el próximo día 27 y que deberá cambiar de escenario.HDS

El estallido de la guerra en Oriente Próximo ha pillado en esta región de Asia a un buen número de españoles. Uno de ellos es el soriano Álvaro Martín, entrenador de voleibol que recaló en Catar en 2013 para formar parte del cuerpo técnico del Al Ahli SC, equipo de la máxima competición del voleibol catarí y del que es máximo responsable técnico. A Álvaro Martín, que reside en Doha como el 90% de la población catarí, las primeras alertas con recomendaciones y un posible ataque por parte de Irán sobre Doha le pillaron en el supermercado y afirma que "en el camino para ir a casa empecé a oír las primeras explosiones".

El pasado sábado comenzaban las hostilidades en Oriente Medio tras el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel sobre Teherán, un ataque un tanto inesperado pese a que los estadounidenses estaban aumentando su presencia militar en la zona. "Lógicamente vas siguiendo lo que ocurre en esta zona a través de las noticias de España y aquí y ves que en cualquier momento puede pasar algo. Estábamos entrenando el sábado por la mañana cuando nos llegaron las notificaciones del ataque", explica Álvaro Martín.

El entrenador soriano relata que terminado el entrenamiento se fue al supermercado a comprar y que fue en ese momento cuando empezó a recibir alertas en el móvil, unas alertas semejantes al ES Alert de España: "En un momento recibimos unas 10 alertas, en unos 20 minutos llegaron unas 10 alertas, entre ellas de la Embajada de España, con instrucciones sobre cómo actuar, qué hacer, donde refugiarnos".

"La verdad es que te asustas mucho porque es una situación que nunca has vivido. En el súper todo el mundo se empezó a apresurar para irse a casa. En el camino a casa empecé a oír las primeras explosiones. No pasó mucho tiempo entre las alertas y las explosiones", relata Álvaro Martín quien señala que en esa zona siempre se está en alerta y de ahí, posiblemente, ya supieran que estaban siendo atacados.

Entre los consejos que se envían a la población se encuentra estar en casa y cerrar las persianas y es en casa donde Álvaro Martín pasa ahora buena parte de su tiempo si bien hay población que, llegada la tarde, está saliendo a los cafés. "Hay un poco de todo", expresa.

El técnico soriano relata que ese primer sábado hubo ataques periódicos, por espacio aproximado de una media o una hora, en varias partes del día, unos ataques que se han reiterado en los días sucesivos porque está habiendo ataques "todos los días". "Te llama la atención el ruido y hay que decir que los sistemas de defensa funcionan muy bien. Hasta ahora (miércoles por la mañana), habrán caído aproximadamente unos 120 misiles y 30 drones. Todos han sido interceptados y creo que solo uno impactado. Hay que decir que cuando no es necesario interceptarlo, lo dejan caer", indica para reconocer que ellos "no están del todo mal", añadiendo que "el ruido de las explosiones es muy molesto".

Desde que estallara el conflicto, la rutina de trabajo de Álvaro Martín ha cambiado. Con motivo del ramadán habían trasladado el inicio de los entrenamientos a las 19.30 horas pero desde el sábado el equipo no entrena al voley, solo hace gimnasio y "vamos minuto a minuto" ya que, aunque quizás tenga jugadores a los que no les importe entrenar, hay otros que tiene familia o niños pequeños que lógicamente están más preocupados.

Álvaro Martín tenía pensado regresar a España a mediados de abril toda vez que la competición catarí finalizaba el 11 de ese mes, una situación que, con el estallido del conflicto, ha dado un giro inesperado. "Nos quedaba un mes de competición y tenía pensado volver a mediados de abril. Con la paralización de la Liga y con los aeropuertos y espacios aéreo cerrado no sé cuándo vamos a poder volver y me gustaría saber cuándo voy a poder volver a casa", afirma el técnico soriano.

Después de 13 años trabajando en Catar, Álvaro Martín ha podido visitar la zona. Entre ellas el propio Irán donde estuvo en 2015 como integrante del cuerpo técnico de la selección de Catar de voleibol, ejerciendo de estadístico, que estuvo durante un mes concentrado en Teherán. "Estuvimos un mes allí y siempre lo diré, la gente era muy abierta, servicial, te intentaban ayudar. Y Teherán es una ciudad muy bonita", recuerda de aquella visita.

Álvaro Martín está asentado en Doha y desde allí tiene los lógicos contactos con Soria, con su familia y amigos con los que ha hablado en estos días y que sienten la lógica preocupación por una situación en la que en España, por suerte desde hace años, no estamos acostumbrados.

En estos 13 años en Doha, a Álvaro Martín le ha dado tiempo para hacer amigos, españoles y extranjeros, de su equipo y staff técnico y de otros clubes. "El primer año aquí fue más difícil porque llegas a una cultura nueva, con otro idioma y muchas cosas diferentes. Pasado el primer año todo es mucho más sencillo, no puedo poner ningún pero", relata para explicar que a nivel profesional se trabaja muy bien por los medios y posibilidades que se ofrecen.