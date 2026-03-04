Calasanz y San José libran otra batalla por el ascenso a Tercera Federación

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

La jornada 22 de la Primera Regional será un capítulo más en la emocionante pelea por el ascenso a Tercera Federación en la que están implicados los equipos sorianos del Calasanz y del San José. La zona alta de la clasificación está en un puño y este sábado se presenta apasionante en la lucha por alcanzar el liderato, que es la única plaza que da el salto directo de categoría. El Calasanz recibe al Burgos Internacional y el San José visita al colista Espinar. Dos compromisos complicados como los que tienen Golmayo Camaretas y Sporting Uxama ante Briviesca y Villarcayo, respectivamente.

A las 17.00 horas del sábado el Calasanz recibe la visita del Burgos Internacional, otro conjunto de la zona alta de la tabla que todavía tiene opciones de subir desde la quinta plaza que ocupa en la actualidad. El equipo de Fran Valero ganaba el pasado fin de semana en el campo del Coca y buscará una victoria en el José Andrés Diago que le permita mantener el liderato ante un Vista Alegre que también juega el sábado, desde las 15.45 horas recibiendo al Villamuriel.

Entre el Calasanz y el Vista Alegre sólo hay un punto de ventaja para los sorianos que con 46 son líderes. Son los dos equipos mejor situados para el ascenso directo, aunque el Briviesca suma ya 42 puntos y este sábado desde las 17.00 horas recibe al Golmayo Camaretas. Los balagueros tienen un desplazamiento de lo más exigente al feudo de un rival que es tercero en la tabla. El Golmayo Camaretas perdía el pasado fin de semana en casa ante la Cebrereña y, aunque tiene un colchón de siete puntos sobre el descenso, no se debe fiar teniendo en cuenta los arrastres de final de temporada.

La participación soriana en la tarde del sábado la completa el San José, que desde las 18.00 horas visita el terreno de juego del colista, un Espinar que ya está prácticamente descendido a categoría Provincial pero que no pondrá las cosas fáciles a los colegiales. Los de Carlos Carramiñana encadenan una racha de cuatro victorias y buscarán la quinta esperando el pinchazo de los tres rivales que le preceden en la clasificación. Y es que este San José tiene todas las opciones de ascenso intactas ya que cuenta con un partido menos, el que deberá disputar el día de Jueves Santo ante la Cebrereña.

La jornada 22 la completará el domingo el Sporting Uxama que desde las 17.00 horas recibe al Villarcayo. Los de El Burgo de Osma necesitan un milagro para seguir en categoría regional al ser penúltimos con 12 puntos, a diez de la zona de salvación.