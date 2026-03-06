El filial del Club Bádminton Soria disputa nuevos partidos en la Segunda División Madrileña

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La andadura del filial del Club Bádminton Soria-CS24 en la liga madrileña continúa este próximo domingo con dos nuevos enfrentamientos con los que concluirá la primera fase de la competición.

Los sorianos se encuentran situados en la primera posición de su grupo D con lo que, logrando un triunfo, aseguraría su acceso a cuartos de final y poder pelear por el triunfo final.

Este fin de semana, los rivales serán los clubes madrileños de Chamartín y Arroyo Tejada en encuentros que se desarrollarán en la mañana del domingo.

La expedición soriana está compuesta por jugadores de categorías sub17 y sub19 pese a que la liga está convocada para categoría absoluta. Está apuesta por la cantera del club está diseñada para que cualquiera de los jugadores esté preparado para su convocatoria con el equipo de liga nacional como ha ocurrido este fin de semana.

Pese a no tener fijados objetivos deportivos sino la adquisición de experiencia en las competiciones por equipos, la opción de pelear por los primeros puestos se plantea como otro reto a conseguir.

Previamente, durante la jornada del sábado, Naroa Álvaro, Jimena Ayllón, Álvaro Gomez y Daniel Marín se desplazarán hasta Tordesillas para disputar una prueba puntuable para el ranking nacional dentro de la categoría sub17.

Jimena Ayllón, tanto en individual como en doble femenino, como Daniel Marín también en individual y en doble masculino, parten como cabezas de serie teniendo serias opciones del lograr medalla.