El Balonmano Soria necesita ganar al colista "en la primera final" por la permanencia

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

"La primera final de las ochos que nos quedan para conseguir la permanencia en Plata". Frase de Oriol Castellarnau para resumir la actualidad de un Balonmano Soria que este sábado, a partir de las 18.00 horas en el San Andrés, se la juega ante el colista, un Alcobendas que también está obligado a ganar si quiere agotar sus posibilidades remotas de continuar en la categoría.

El entrenador del BM Soria reconocía que la derrota de la jornada pasada en Zaragoza les dejo 'tocados', aunque quiere pasar página y centrarse en el choque frente Alcobendas: "Son dos puntos vitales para nosotros", señalaba Castellarnau. Y es que los amarillos están obligados a ganar para reducir la desventaja de cuatro puntos que tienen respecto a la salvación.

El técnico tiene "confianza máxima" para vencer a los madrileños y para ello va a ser crucial "recuperar las mejores sensaciones ante nuestros seguidores". Oriol se refería a los aficionados sorianos y les pedía "perdón" por no haberse dirigido a ellos el pasado domingo una vez consumada la derrota ante Contazara Zaragoza. El barcelonés espera que la grada del San Andrés sea el plus que necesita el equipo para superar a Alcobendas.

Sobre el conjunto madrileño, el preparador catalán reconocía que "no tiene nada que ver con el que ganamos en la primera vuelta porque ha recuperado a varios jugadores que estaban lesionados. Es una plantilla joven y talentosa a la que tenemos respeto". Alcobendas necesita ganar muchos encuentros en esta recta final de Liga para optar a la permanencia y en Soria "tendrá su última bala" para seguir pensando en la opción de seguir n Honor Plata.

El técnico de los amarillos sólo piensa en el enfrentamiento más inmediato de este sábado, aunque no esconde que ha hecho cábalas pensando en la ansiada permanencia. "Con 22 o 24 puntos seguro que te salvas", indicaba.

BM Soria seguirá sin poder contar con el lesionado Vinicius y es serie duda el portero Paco Revuelta también por lesión. El meta se lesionaba hace unas semanas y se ha perdido los dos últimos compromisos ligueros.

Benja Illescas

"La mejor forma de disculparnos ante nuestra afición por no ir a saludarles el pasado fin de semana en Zaragoza es logrando la victoria ante Alcobendas", afirmaba Benja Illescas. El pivote chileno destacaba que en el San Andrés no se pueden escapar puntos. "Debemos ganar todos los partidos que nos quedan en Soria", recalcaba. Illescas no firma jugar la promoción de descenso ya que "hay que luchar hasta el final por alcanzar la salvación".