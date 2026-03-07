Heraldo-Diario de Soria

Goleada del San José al colista para seguir mirando al ascenso (1-5)

El equipo de Carlos Carramiñana sigue con su sobresaliente racha al destrozar a El Espinar en la segunda parte

HDS

El Espinar

CD El Espinar-San Rafael: Matute, Serrano (Pablo, 28´), Iglesias, David, Vara (Sergio, 66´), Carmona, Juan (García, 70´), Gete (Manuel, 70´), Óscar, El Hajimi (Ismael, 66´) y Rincón.

CD San José: Tejedor, Víctor, Gonzalo (Vargas, 75´), Eddipo, Jorge, Romero, Raúl, Iraola, Lozano (Marcos, 68´ (Salinas, 82´)), Diego (Jesús, 68´) y Alonso.

Goles: 0-1 (25´) Lozano, 0-2 (48´) Eddipo, 0-3 (57´) Diego, 1-3 (65´) Óscar, 1-4 (68´) Marcos, 1-5 (85´) Iraola.

Árbitro: Sergio Casado (Colegio castellanoleonés). Tarjetas amarillas a los locales Juan, Pablo, Gete e Ismael y a los visitantes Eddipo y Romero.

Campo: Municipal Los Llanos

Contundente victoria del San José ante el Espinar por 1 a 5. Los goles de Lozano, Eddipo, Diego, Marcos e Iraola le dan tres puntos vitales por la lucha por la primera posición.

El San José llegaba al Municipal Los Llanos para enfrentarse a El Espinar-San Rafael, último clasificado de la liga, con la intención de sacar los tres puntos para seguir de cerca a sus rivales por la lucha por el liderato.

El marcador no se movería hasta el minuto 25 de la primera mitad gracias a Lozano que lograría superar a Matute y adelantar al San José.

El duelo se marcharía al descanso con el único tanto de Lozano, pero la segunda parte iba a traer mucha más acción en las porterías.

La segunda parte comenzaba y tan solo hicieron falta tres minutos para que los visitantes lograran aumentar la ventaja gracias a un gol de Eddipo.

El San José continuaba apretando en busca de la sentencia, y en el 57 sería Diego quien haría el 0 a 3 para dar tranquilidad a su equipo.

Los locales no desistieron en su búsqueda del gol, y sería Óscar en el minuto 65 quien lograría hacer el 1 a 3 y dar una mínima esperanza a su equipo.

El partido lo cerrarían Marcos en el 68 e Iraola en el 85 y el San José logra tres puntos que le dejan a seis puntos del líder con un partido menos.

Dura derrota para el Golmayo Camaretas en Briviesca (4-1)

Dura derrota del Golmayo-Camaretas por 4 a 1 en campo del Briviesca. Los locales se pondrían por delante en el 18, pero Alcalde lograría empatar desde el punto de penalti en el 29. Cortés en doble ocasión y Álvarez cerrarían el partido.

El Golmayo-Camaretas llegaba a Briviesca para jugar ante un de los mejores equipos de la liga. El partido iba a ser muy complicado, pero los visitantes estaban decididos a dar a llevarse los tres puntos.

Comenzaba el encuentro con los locales intentando mantener el control del balón para dejar sin ideas a su rival. Llegaba el minuto 18 de la primera mitad y Acosta aparecería para adelantar a los locales y poner cuesta arriba el camino al Golmayo.

Justo antes de la primera media hora el colegiado pitaría penalti a favor de los visitantes, y Alcalde se encargaría de transformarlo y volver a igualar el duelo.

La alegría duraría muy poco en el banquillo visitante, tan solo tres minutos después, Cortés aparecería para volver a adelantar a los locales, y justo antes del descanso, el jugador del Briviesca volvería a marcar para hacer el 3 a 1.

El Golmayo-Camaretas cada vez lo tenía más complicado si quería sacar algo del Municipal Diego Dávila Álvarez, y pese a intentarlo de todas las formas, no llegaría el gol que les diese esperanzas. Ya en el tramo final del encuentro, Álvarez lograría hacer el 4 a 1 y dejar los tres puntos en casa mientras que el Golmayo se vuelve con las manos vacías.

