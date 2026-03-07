El Calasanz sufre para ganar al Burgos Internacional y mantiene el liderato (3-2)

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Calasanz tenía un hueso duro de roer ya que visitaba el José Andrés Diago el Burgos Internacional. El partido se le puso pronto de cara a los de Fran Valero ya que a los cinco minutos Madrigal hacía el 1-0. Todo a pedir de boca para el líder, que pasada la media hora de juego ponía tierra de por medio con el 2-0 materializado por Alejandro. El choque parecía encarrilado, pero nada más lejos de la realidad ya que llegaría la reacción burgalesa con dos goles que empataban el partido en la recta final de la primera parte.

Ya en la reanudación, enfrentamiento de poder a poder entre dos escuadras de gran potencial físico. Baciero se iba a convertir en el héroe de la tarde al materializar el 3-2 en el minuto 66. El Calasanz hizo un gran trabajo defensivo para mantener el resultado y seguir en lo más alto de la tabla.