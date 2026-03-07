El Balonmano Soria gana al colista y coge aire en su lucha por salvarse (36-33)

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Balonmano Soria necesitaba ganar y ganó a Alcobendas en un partido capital en su lucha por la permanencia en la División Honor Plata. Con un marcador de 36-33 el equipo amarillo dio buena cuenta del colista en un encuentro con el que pone fin a una racha negativa de tres derrotas seguidas.

Dos puntos que dejan a los de Oriol Castellarnau con 14 en la clasificación y que les colocan un poco más cerca del objetivo de la permanencia.

Después del varapalo que supuso perder hace siete días en Zaragoza, el BM Soria se lleva una alegría necesaria en esta recta final de la temporada. Quedan siete finales para los sorianos y la más inmediata será el próximo sábado en Pamplona con la visita a Anaitasuna. El partido ante los navarros se jugará desde las 19.30 horas.

Buena jornada para el Balonmano Soria ya que, además de su victoria, se ve favorecido por las derrotas de Base Oviedo y Zaragoza que hacen que la permanencia de los sorianos esté a sólo dos puntos de distancia.