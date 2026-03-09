Miguel López acaba en el puesto 24 en el Puntuable Ranking Nacional Cadete Masculino celebrado en Tenerife

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Miguel López y Enzo Jiménez, jugadores del Club de Golf Soria, participaron este fin de semana en el Puntuable Ranking Nacional Cadete Masculino 2026, una cita celebrada del 6 al 8 de marzo en el Real Club de Golf Tenerife (Tacoronte, Santa Cruz de Tenerife) y en la que tan solo López logró pasar el corte de un torneo que también era puntuable para el Ranking Mundial Amateur y el Ranking Nacional Cadete Masculino 2026.

López acabó en el puesto 24 después de dos recorridos de 76 (+5) y 73 (+2) golpes que le permitieron acceder a la última vuelta, en la que firmó su actuación más floja con 78 impactos, 7 sobre par. En el total, el jugador soriano acumuló 227 golpes, 14 sobre par. En el caso de Enzo Jiménez, se quedó a las puertas del corte después de dos recorridos de 81 golpes, 10 sobre par, para un total de 162 (+20), con lo que se situó en el puesto 69.