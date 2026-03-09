Golf
Miguel López acaba en el puesto 24 en el Puntuable Ranking Nacional Cadete Masculino celebrado en Tenerife
El otro representante del Club de Golf Soria en la prueba, Enzo Jiménez, se queda a las puertas de pasar el corte
Miguel López y Enzo Jiménez, jugadores del Club de Golf Soria, participaron este fin de semana en el Puntuable Ranking Nacional Cadete Masculino 2026, una cita celebrada del 6 al 8 de marzo en el Real Club de Golf Tenerife (Tacoronte, Santa Cruz de Tenerife) y en la que tan solo López logró pasar el corte de un torneo que también era puntuable para el Ranking Mundial Amateur y el Ranking Nacional Cadete Masculino 2026.
López acabó en el puesto 24 después de dos recorridos de 76 (+5) y 73 (+2) golpes que le permitieron acceder a la última vuelta, en la que firmó su actuación más floja con 78 impactos, 7 sobre par. En el total, el jugador soriano acumuló 227 golpes, 14 sobre par. En el caso de Enzo Jiménez, se quedó a las puertas del corte después de dos recorridos de 81 golpes, 10 sobre par, para un total de 162 (+20), con lo que se situó en el puesto 69.