Subcampeonatos de España para el Triatlón Soriano en relevos mixtos y 2x2 masculino en La Nucía

La Liga Nacional de Duatlón arrancó el pasado fin de semana en La Nucía con tres pruebas puntuables, dos de ellas Nacionales de Duatlón SuperSprint por Clubes, y Relevo 2×2. En estas dos pruebas, los representantes del Deporama Triatlón Soriano finalizaron en segunda posición, proclamándose así Subcampeones de España de esta disciplina deportiva. El club soriano ocupa la sexta y cuarta plaza de la general de la Liga Nacional de Clubes tras la disputa de las tres primeras jornadas.

Los Campeonatos de España Duatlón SuperSprint 2026 fueron organizados por la Federación Española de Triatlón y reunió a más de 1.100 deportistas en la Ciudad Deportiva Camilo Cano durante el fin de semana que sirvieron para disputar las tres primeras jornadas de la Liga de Clubes de Duatlón.

La victoria en el Campeonato de España de Duatlón SuperSprint Relevo 2×2 de Peñota Dental Triatlón, con un tiempo total de 1:19:32, por delante del Deporama Triatlón Soriano, y el Diablillos de Rivas, permitió al equipo Peñota Dental alcanzar una primera plaza que se le escapaba al final de las dos jornadas del sábado por pocos puntos. El Deportivo Delikia, brillante con dos títulos en la previa, no podía pasar de la quinta posición en el Relevo 2×2 y perdía el liderato, aunque continúa en el pódium liguero. La alineación de Peñota Dental Triatlón en el Relevo 2×2 la formaron Felix Pierre Duchamp y Jesús Vela; Jordi García y Gyula Kovacs; y Carlos Oliver y Joanes Goitisolo.

En la segunda jornada de la Liga Nacional de Duatlón, el Campeonato de España de Duatlón por Relevos Mixtos, se imponía en la categoría Élite el Deportivo Delikia alineando a Xisca Tous, Fynn Batkin, Natalia Castro y Nacho Gálvez, y con un tiempo de 1:21:46; por delante de Deporama Triatlón Soriano, que alineaba a María Barceló, Nico Heredero, Marina Muñoz y Alfonso Izquierdo, e invertía solo seis segundos más; y del CEA Bétera, formando con Eva María Sánchez, Antoni Juan, Noelia Juan y Héctor Tolsá, a doce segundos del equipo ganador.

El equipo femenino de Diablillos de Rivas, y el masculino de Peñota Dental Alusigma, lideran la Liga Nacional de Duatlón tras las triple jornada inaugural. Diablillos de Rivas se sitúan al frente de la clasificación de Primera División femenina con un total neto de 120 puntos, por los 104 que sumó el Katoa Barcelona, y los 96 acumulados por Triatlón Albacete Res. En esta categoría, el Deporama Triatlón Soriano es sexto de esta general con 89 puntos. Por su parte Peñota Dental Triatlón alcanzó el liderato de la Primera División masculina tras la victoria en la tercera jornada, el Relevo 2×2, sumando un total neto de 116 puntos, desplazando a la segunda plaza al Deportivo Delikia, con 105, y con Diablillos de Rivas en la tercera posición con 104 puntos. En esta competición masculina, el Deporama Triatlón Soriano es cuarto con 98 puntos.